11 نقطة تكفي الإمارات لبلوغ الأضواء

المصدر: محمد فاضل ■دبي

اقترب نادي الإمارات من العودة إلى دوري الخليج العربي مجدداً، بعد فوزه الصعب على مضيفه التعاون بهدف نظيف، حافظ من خلاله على صدارة دوري الدرجة الأولى برصيد 33 نقطة، متقدماً على دبا الحصن الذي فاز على مصفوت بالنتيجة نفسها، ليصبح رصيده 30 نقطة في المركز الثاني، فيما يحتل الحمرية ودبا الفجيرة المركزين الثالث والرابع (22 نقطة).

ويحتاج الإمارات إلى نيل 11 نقطة فقط من أصل 24 نقطة متاحة بالملعب في ثماني مباريات، لحجز إحدى البطاقتين المؤهلتين للأضواء، بشرط عدم الخسارة في أي من مباراتيه المقبلتين أمام دبا الحصن ودبا الفجيرة.

وكانت مباريات الجولة الماضية، يومي الجمعة والسبت الماضيين، قد أسفرت عن فوز دبا الحصن على مصفوت، والإمارات على التعاون، والعروبة على مسافي، بالنتيجة نفسها (1-صفر)، بينما فاز الحمرية على العربي 2-صفر، وتعادل البطائح مع دبا الفجيرة دون أهداف.

من جهته، قال مدرب نادي الإمارات، المقدوني جوجيكا، إنه لا يفكر في النقاط الـ11 التي يحتاج إليها الفريق، ليضمن الصعود لدوري الخليج العربي، بقدر تفكيره في الاستعداد لكل مباراة مقبلة، بحيث يحقق الفوز بها للحفاظ على رصيده من النقاط، بعيداً عن المتغيرات الطارئة، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «تنتظرنا مباراة صعبة ومصيرية أمام الفرق التي تنافسنا بشكل مباشر على الصعود، منها مباراتان متتاليتان مع دبا الحصن ودبا الفجيرة، ونتطلع إلى الفوز بهما للاقتراب نحو الصعود، لكننا حتى الآن لم نضمن أي شيء، وهو أمر يدركه جميع اللاعبين، وندركه نحن كجهاز فني، أن أي شيء لم يحسم ولم نقترب من الحسم، وعلينا أن ندرك أن غيرنا يريد الفوز علينا ليعزز نسبة حظوظه في الصعود».

وأضاف جوجيكا: «ظروفنا مستقرة، وتفكيرنا ينصبّ على كل مباراة بعينها، ونريد أن نواصل انتصاراتنا بعد أن حققنا الانتصار التاسع على التوالي ولا أجد أياً منها كان سهلاً، بل جميع تلك المباريات احتاجت إلى جهود كبيرة لكي يتحقق الانتصار فيها، مؤكداً أن آخر فوز على التعاون كان أصعب من جميع المباريات الماضية، لكون الفريق خاض المباراة بلاعب أقل لأكثر من ساعة من الزمن، إضافة إلى غياب أربعة لاعبين أساسيين عن المباراة لأسباب مختلفة».