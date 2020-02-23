«جنون كرة القدم» يظهر في مباراة العين والوصل

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

بلغ العين الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعد تغلبه، أمس، على الوصل في مباراة مثيرة، جمعتهما على استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي، وشهدت 11 هدفاً وانتهت بفوز العين 6-5.

وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين 2-2، إذ جاء هدفا العين عن طريق لاعبه الكونغولي، كودجو لابا، «4 و37»، فيما سجل للوصل البرازيلي ويلتون، «9»، والغاني جورج دوابنغ «45+2».

وفي الشوط الثاني تمكن الإمبراطور من التقدم مرتين، عن طريق ليما «56»، وجورج دوابنغ «68»، فيما سجل لابا هدفين آخرين للزعيم «73 و84»، لتصل أهدافه في المباراة إلى «سوبر هاتريك»، وسجل كايو هدفين للعين «60 و66»، قبل أن يسجل ليما الهدف الخامس للوصل من ضربة جزاء «90+7».

ووجد العين طريقه سهلاً نحو تحقيق الانتصار، إذ نجح مبكراً في تسجيل الهدف الأول عبر لابا، مستفيداً من كرة طولية لعبها له شيوتاني، ضرب بها دفاع الوصل، وراوغ الحارس قبل أن يضع الكرة داخل الشباك.

لكن الوصل أظهر ردة فعل قوية بعد الهدف، وكاد يفعلها البرازيلي ويلتون من كرة في مواجهة مع الحارس لم يستغلها على النحو المثالي.

وعاد ويلتون ليمنح الإمبراطور هدف التعادل، مستغلاً هفوة من قبل المدافع محمد شاكر، وأودع الكرة على يمين الحارس، قبل أن يعود «الفار» ويؤكد شرعية الهدف.

واستمرت المحاولات من الفريقين لإدراك هدف التقدم، إذ تمكن لابا من التسجيل مجدداً من عرضية جوجاك، إلا أن حكم اللقاء كان له قرار آخر، وألغى الهدف لوجود خطأ لمصلحة الحارس حميد عبدالله «16».

وظهرت خطورة الوصل من خلال الهجمات المرتدة، التي شكلت إحداها تهديداً حقيقياً على مرمى العين عندما انفرد ويلتون، لكنه سدد في الأخير بجوار القائم الأيسر «27».

وبالطريقة نفسها أهدر ليما فرصة التقدم على فريقه من كرة كان من خلالها في مواجهة مع الحارس، لكنه أطاح بها فوق العارضة «28».

وأجبر مدافع الوصل لوكاس جالفاو، الحكم عمار الجنيبي، على اللجوء لتقنية الفيديو، بعد مطالبة لاعبي العين بضربة جزاء نتيجة لمس الكرة يد اللاعب البرازيلي، ليتأكد للصافرة صحة الخطأ ويُحتسب ضربة جزاء نفذها لابا بنجاح.

وأبى الوصل أن يعود إلى غرفة تبديل الملابس مهزوماً، فأدرك التعادل عن طريق جورج دوابنغ من ضربة رأس.

وضغط الإمبراطور في الشوط الثاني، وتحصل على ضربة جزاء سجل منها الهدف الثالث، بعد عرقلة علي صالح، ليسكنها ليما في الزاوية اليسرى العليا.

إلا أن تفوق الوصل لم يدم طويلاً، إذ نجح كايو في أن يعيد المباراة إلى نقطة البداية، بتسجيله هدف التعادل من ضربة رأس خدعت الحارس واستقرت على يمينه.

وتوالت الأهداف في المباراة، وكانت هذه المرة لمصلحة الوصل، الذي عاد إليه التقدم عن طريق المدافع جورج دوابنغ، بضربة رأس ارتقى إليها عالياً وأودعها على يسار الحارس.

واستمر جنون اللقاء، إذ نجح كايو مجدداً في إدراك التعادل بعد دقيقتين فقط من كرة لعبها له بندر الأحبابي خطفها قبل سالم العزيزي، وحولها إلى داخل المرمى وسط اعتراض من مدرب الوصل، الروماني ريجكامب، الذي أُبعد من المباراة لحصوله على البطاقة الحمراء.

وعاد لابا ليضع بصمته مجدداً على شباك الإمبراطور، من كرة وضعها برأسه في وضعية صعبة مرت من فوق الحارس.

وقضي لابا على المباراة بتسجيله الهدف السادس من ضربة جزاء، من خطأ تحصل عليه من المدافع جورج دوابنغ، وأوضعها بنجاح في المرمى، وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع سجل ليما هدف الوصل الخامس من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بفوز العين 6-5.

الإحصاءات

هجمات

العين: 18

الوصل: 18

تسديدات

العين: 12

الوصل: 9

عدد الأخطاء

العين: 21

الوصل: 13

امتلاك الكرة

العين: 57%

الوصل: 43%

التبديلات

العين:

دخول عمر ياسين وسعيد جمعة وفلاح وليد، وخروج محمد شاكر وسالم عبدالله وكايو.

الوصل:

دخول علي صالح وناتان فيلبي وأحمد علي، وخروج ويلتون وكريستيان تراش وعبدالرحمن صالح.