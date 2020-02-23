ماجد ناصر: نحتاج لجلسة مصارحة لنعرف أخطاءنا ونصحح المشوار

المصدر: معاذ كمبال - العين

أكد قائد فريق شباب الأهلي، الحارس ماجد ناصر، أنهم في «حاجة إلى جلسة مصارحة بينهم كلاعبين من أجل التعرف إلى الأخطاء التي تحتاج إلى تصحيح سريع لاستكمال المشوار في ما تبقى من الموسم»، مشيراً في تصريحات صحافية إلى أن شباب الأهلي لن يتنازل عن لقب دوري الخليج العربي بعد خروجه من كأس السوبر وكأس الخليج العربي، ثم الوداع أول من أمس بهدف لصفر أمام بني ياس في ربع نهائي كأس رئيس الدولة.

واعترف ماجد بأن الفريق لديه مشكلة في الوقت الحالي غير قادر على حلها، وقال: «هذه البطولة الثالثة التي نفقدها خلال الموسم الحالي، علينا أن نراجع أنفسنا حتى نعود للمستوى المعروف عنا، بعض اللاعبين لا يظهرون بشكل جيد». واستمرت معاناة شباب الأهلي مع شهر فبراير الذي خاض فيه خمس مباريات، تعادل في واحدة وخسر أربعاً في ثلاث بطولات، إذ تعادل مع الفجيرة وخسر من الجزيرة في الدوري، ثم خسر من الهلال وباختاكور في أبطال آسيا، ومن بني ياس في الكأس.

وتابع: «صحيح أن التشكيلة غير ثابتة من مباراة لأخرى، لكن هنالك ظروف يمر بها الفريق، بعض اللاعبين غير جاهزين بالكامل، والمشكلة ليست في التدوير، لأن بعض اللاعبين يحصلون على ثقة المدرب للمشاركة لكنهم لا يقدمون المستوى المتوقع منهم، وأعتقد أنهم سيعودون لمستواهم مجدداً».

وأضاف: المشكلة ليست كبيرة، لكن المهم في الوقت الحالي أن نكمل المشوار، نحن حالياً نتصدر ترتيب الدوري بفارق خمس نقاط، علينا بعد الآن أن نخوض كل لقاء على أنه مباراة نهائية. من جانبه، اعترف مشرف فريق شباب الأهلي، محمد حمدون، في تصريحات صحافية عقب نهاية المباراة بوجود أخطاء وتقصير، وأن أداء الفريق لم يرتق للمستوى المطلوب، لافتاً إلى أنهم يمرون حالياً بمرحلة عدم اتزان لكن يتوجب عليهم في الوقت نفسه المضي قدماً من أجل تجاوز المرحلة الحالية.

وشدد على ضرورة تكاتف الجميع، وقال: «نحن حالياً تبقت لدينا بطولة مهمة هي الدوري، أعتقد أن الفترة المقبلة ستكون أصعب، لذلك يجب ألا نبدأ برمي بعضنا بعضاً بالقصور، نحن في شباب الأهلي عائلة واحدة وعلينا أن نتكاتف وأن نضحي، وأن نلتزم بصورة أكبر، صحيح أننا كنا منافسين في كل الألقاب لكن لدينا مهمة في تحقيق الدوري، ويجب أن نركز عليها أكثر».

خميس الحمادي: فوزنا على «شباب الأهلي» ليس مفاجأة

دافع لاعب وسط فريق بني ياس، خميس الحمادي، على النتيجة التي حققها فريقه بإقصاء شباب الأهلي حامل اللقب من مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، وقال إن الفوز الذي حققوه على «الفرسان» لم يكن مفاجأة وإنما جاء بعد مجهود مقدر من زملائه اللاعبين في أرضية الملعب، وقراءة ناجحة لمدربهم الألماني ونفريد شايفر.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الفوز على شباب الأهلي لم يكن مفاجأة إذا عرفتم أننا منذ بداية الأسبوع كنا نتدرب على تحقيق هذا الفوز، دخلنا إلى أرضية الملعب ونحن في كامل استعدادنا وثقتنا في أنفسنا، حتى إذا كان شباب الأهلي سجل هدف التعادل وهو أمر وارد في كرة القدم كنا أيضاً قادرين على الفوز، من الجيد أننا حافظنا على تقدمنا حتى النهاية».

استمرت معاناة شباب الأهلي مع شهر فبراير، حيث لم يفز فيه في خمس مباريات، بعد التعادل مع الفجيرة والخسارة من الجزيرة في الدوري، والخسارة من الهــلال وباخــتاكور في آســيا، ثم الخســــارة من بني ياس في الكأس.