"جنون كرة القدم" يظهر في مباراة العين والوصل

المصدر: سيد مصطفى-أبوظبي

بلغ العين الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم بعد أن تغلب على الوصل في مباراة مجنونة جمعتهما على استاد آل نهيان في العاصمة أبو ظبي، "6/5".

وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين 2/2، اذ جاءا هدفا العين عن طريقه لاعبه الكونغولي كودجو لابا "4 و37"، فيما سجل للوصل البرازيلي ويلتون، "9"، والغاني جورج دوابنغ "45+2".

وفي الحصة الثانية، تمكن الامبراطور من التقدم مرتين، عن طريق ليما، "56"، جورج دوابنغ "68"، فيما سجل لابا هدفين أخريين "سوبر هاترك"، "73 و84"، وكايو هدفين "60 و66"، قبل أن يختتم ليما أهداف اللقاء من ضربة جزاء "90+7".

ووجد العين طريقه سهلة نحو تحقيق الانتصار، اذ نجح مبكراً جدا في تسجيل الهدف الأول عبر لابا مستفيداً من كرة طوليه لعبها له شيوتاني، ضرب بها دفاع الوصل، وراوغ الحارس قبل أن يضع الكرة داخل الشباك.

ونجح ويلتون في ادراك هدف التعادل مستغلاً هفوة من قبل المدافع محمد شاكر، وأودع الكرة على يمين الحارس، قبل أن يعود "الفار" ويؤكد شرعية الهدف.

وأجبر مدافع الوصل، لوكاس جالفاو، الحكم عمار الجنيبي، للجوء لتقنية الفيديو، بعد مطالبة لاعبي العين بضربة جزاء نتيجة لمس الكرة يد اللاعب البرازيلي، ليتأكد للصافرة صحة الخطأ ويُحتسب ضربة جزاء نفذها لابا بنجاح.

ولكن الوصل أبى أن يعود إلى غرفة تبديل الملابس مهزوما، فأدرك له التعادل جورج دوابنغ من ضربة رأس يتحمله خالد عيسى.

وضغط الامبراطور في الشوط الثاني وتحصل على ضربة جزاء سجل منها الهدف الثالث بعد عرقلة علي صالح، ليسكنها في الزاويا اليسرى العليا

إلا أن تفوق الوصل لم يدم طويلاً، اذ نجح كايو أن يعيد المباراة إلى نقطة البداية بتسجيله هدف التعادل من ضربة رأس خدعة الحارس واستقرت على يمينه.

وتوالت الأهداف في المباراة، وكانت هذه المرة لمصلحة الوصل الذي عاد إليه التقدم عن طريق المدافع جورج دوابنغ، بضربة رأس ارتقى إليها عالياً وأودعها على يسار الحارس.

واستمر جنون اللقاء، اذ نجح كايو مجدداً أن يُدرك التعادل بعد دقيقتين فقط من كرة لعبها له بندر الاحبابي خطفها قبل سالم العزيزي، وحول إلى داخل المرمى وسط اعتراض من المدرب الروماني ريجكامب، الذي ابعد من المباراة لحصوله على البطاقة الحمراء.

وعاد لابا ليضع بصمته مجدداً في شباك الامبراطور من كرة وضعها برأسه في وضعية صعبة مرت من فوق الحارس.

وقضي اللاعب الكونغولي على المباراة بتسجيله الهدف السادس من ضربة جزاء من خطأ تحصل عليه من قبل المدافع جورج دوابنغ، وأوضعها بنجاح في المرمى.