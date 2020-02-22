هدف أردني يؤهل الظفرة في الدقيقة 120

المصدر: أحمد طارق ■أبوظبي

أحرز النجم الدولي الأردني ياسين البخيت هدفاً في الوقت القاتل من الشوط الإضافي الثاني، ليحقق الظفرة الفوز على الجزيرة بهدفين مقابل هدف، في ربع نهائي كأس رئيس الدولة، أمس، على استاد بني ياس في الشامخة، ويتأهل إلى نصف النهائي لمواجهة بني ياس في التاسع من مارس المقبل.

سيطر الجزيرة على مجريات اللعب، ولكن دون خطورة على مرمى الحارس خالد السناني، بعدما فرض لاعبو الظفرة أسلوب لعبهم، من خلال التنظيم الدفاعي الجيد، إلى جانب ارتكاب المخالفات التي أسهمت في إصابة عبدالله رمضان ومحمد العطاس في الدقائق الخمس الأولى، ولكن الإصابتين لم تؤثرا على مواصلتهما اللعب.

وتحسن أداء الجزيرة على مستوى الهجوم بعد مرور 20 دقيقة، وكاد عمر عبدالرحمن أن يحرز الهدف الأول من ركلة حرة مباشرة، سددها قوية بجوار القائم، ولعب «عموري» ركلة ركنية، حولها الصربي ميلوس كوسانوفيتش برأسه خطرة، تصدى لها خالد السناني (26)، بينما قاد «عموري» أجمل هجمة جزراوية في الشوط الأول، عندما قاد هجمة مرتدة ومرر الكرة إلى خلفان مبارك، الذي أعادها إلى عمر مجدداً، ثم لعبها مع علي مبخوت وسددها قوية فوق العارضة (30).

وفي الشوط الثاني، دفع مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، بالبرازيلي ماركوس كينو بدلاً من عبدالله إدريس، بينما أهدر علي مبخوت فرصة محققة من انفراد تام، عندما تلقى تمريرة من خلفان مبارك، ولكن مبخوت سدد الكرة في قدم السناني (51)، وأتبعها كينو بتسديدة خطرة، تصدى لها حارس الظفرة.

وفي الدقيقة 54 أحرز خالد باوزير الهدف الأول، بعدما تلقى كرة عرضية من دييغو غارديل، ولعبها باوزير بمهارة في المرمى، ولكن الجزيرة رد بإحراز هدف التعادل من كرة عرضية لعبها سالم راشد، وسددها خلفان مبارك على يسار السناني (62)، وارتفعت الإثارة في الدقائق الأخيرة، وأهدر الأردني ياسين البخيت فرصة هدف محقق للظفرة، لتصل المباراة إلى الشوطين الإضافيين، اللذين شهدا أفضلية من الجزيرة، إذ أهدر أكثر من فرصة محققة، كان أبرزها انفراداً للبرازيلي كينو، قبل أن يحرز الأردني ياسين البخيت هدف الفوز للظفرة في الدقيقة 120، ليتأهل إلى نصف النهائي.