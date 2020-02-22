«زاجوزكي» لـ«غودولفين» بطلاً لـ «زعبيل مايل» في ميدان

المصدر: جوني جبور - دبي

توج الجواد «زاجوزكي» المملوك لـ«غودولفين» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، بلقب بطولة «زعبيل مايل» التي خصصت للخيول المهجنة الأصيلة، وجرت في الشوط الرابع والرئيس في السباق الثامن من موسم كرنفال كأس دبي العالمي للخيول، الذي أقيم أول من أمس على مضمار ميدان العالمي، ورعت أشواطه السبعة «الطاير للسيارات» بإجمالي جوائز بلغت مليوناً و355 ألف دولار، ونافس في ألقابها 66 من نخبة الخيول المحلية والدولية.

وشهد السباق إقامة ثلاث بطولات رئيسة أخرى، تحمل التصنيف الرفيع للخيول، استهلت الأولى بفوز «غياث» لـ«غودولفين» وإشراف المدرب آبلبي، بلقب «دبي ميلينيوم» في الشوط الافتتاحي لمسافة 2000 متر عشبي، وبلغ إجمالي جوائزها 200 ألف دولار، قبل أن تحسم المهرة «داون أون دا بايو» المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب سالم بن غدير، لقب «الأوكس» الإماراتي في الشوط الثالث لمسافة 1900 متر رملي، بجوائز بلغت ربع مليون دولار، واستكملت بفوز الجواد «وادي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب دووغ واطسون، بلقب «ميدان سبرينت» في الشوط الخامس لمسافة 1000 متر عشبي، وبلغت جوائزها ربع مليون دولار.

وقاد «زاجوزكي» «غودولفين» للاحتفاظ بلقب «زعبيل مايل» التي بلغ إجمالي جوائزها ربع مليون دولار، بعدما قاده الفارس جميس دويل لقطع مسافة الشوط الرابع بزمن بلغ دقيقة و35 ثانية و93 جزءاً من الثانية، بفارق الرقبة عن حامل لقب نسخة العام الماضي «ميثيكال ماجيك» المملوك لـ«غودولفين» ويشرف على تدريبه أيضاً شارلي آبلبي، والذي قاده الفارس وليام بيوك للمركز الثاني، لتكمل خيول «غودولفين» الثلاثية بحلول الجواد «دريم كاسل» بإشراف المدرب سعيد بن سرور، وقيادة الفارس كريستوف سوميلون في المركز الثالث.

وفي بقية النتائج ظفر الجواد «كليفس أوف كابري» لـ«ملبورن 10 رايسينغ» بلقب الشوط الثاني «جاغوار إكس إي»، قبل أن يذهب الشوط السادس «رانج روفر فيلار» للجواد «ميدنايت ساندز» المملوك لـ«ذا كول سكيل بارتنرشيب»، والانتصار الأخير كان من نصيب «إيبك هيرو» لعبدالله المناعي، في الشوط السابع «جاغوار إف - بيس».

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من نخبة الخيول تنافست في ألقاب الأشواط السبعة، أول من أمس، بإجمالي جوائز بلغ مليوناً و355 ألف دولار.