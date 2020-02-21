أروابارينا لا يخشى من الإقالة بعد خروج شباب الأهلي من الكأس

المصدر: معاذ كمبال- العين

أكد مدرب فريق شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا أنه لا يخشى من أن تتم اقالته بعد وداع "الفرسان" لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم التي حققها مع الفريق في العام الماضي.

وودع شباب الأهلي "أغلي الكؤوس" بعد خسارته اليوم الجمعة على يد بني ياس بهدف دون مقابل في الدور ربع النهائي.

وقال أروابارينا في المؤتمر الصحافي عقب نهاية اللقاء": "أنا أتحمل الخسارة التي تعرضنا لها اليوم، بالنسبة لي مرتبط بعقد مع الفريق وليس لدي إي مشكلة إذا ما قررت الإدارة انهاء عقدي".

واستمرت معاناة شباب الأهلي في عدم الفوز منذ بداية شهر فبراير الجاري، إذ عانده الحظ في أربع مباريات متتالية بداية بالتعادل مع الفجيرة، ثم الخسارة من الجزيرة في الدوري، والهزيمة في أول مباراتين بدوري أبطال آسيا أمام باختكور الأوزبكي والهلال السعودي.

وجاءت خسارة اليوم لتزيد من التكهنات حول أمكانية الاستغناء عن المدرب الذي نجح في بدية مشواره مع "الفرسان" بشكل لافت.

والشهر الماضي خسر الفريق لقب كأس الخليج العربي أمام جاره النصر، لكنه في المقابل لا يزال يتصدر جدول ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 36 نقطة بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق العين.