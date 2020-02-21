كورنادو معتذراً عن نشر صورة غير لائقة: أشعر بالإحباط

المصدر: أحمد طارق ■دبي

اعتذر نجم وصانع ألعاب فريق الشارقة، البرازيلي إيغور كورنادو، أمس، عن نشره صورة غير لائقة على حسابه الشخصي في «إنستغرام». وقال إن الأمر كان غير مقصود، ونتيجة مزاح بينه وبين صديق له، حيث قام بحذفها فوراً.

وقال كورنادو من خلال مقطع فيديو على حسابه في «إنستغرام» إنه يعتذر من جمهور الكرة بسبب تلك الصورة غير اللائقة. وأضاف: «أثناء فترة الاستراحة من التدريب مع الشارقة، قام أحد أصدقائي بالتقاط صورة لي، وكنت أقف في الاتجاه الخاطئ، وتم نشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي».

وأضاف: «لم يكن من اللائق أن يتم نشر هذه الصورة، وأنا هنا لأعتذر للجمهور ولكل من شاهدها، وأشعر بالإحباط، كونها غير مناسبة». وظهر كورنادو في صورة انتشرت على «التواصل الاجتماعي» وهو يقوم بحركة «الأصبع»، دون تحديد الطرف الآخر، خلال مزاح مع أحد زملائه.

وظهر «هاشتاغ» على «تويتر» يطالب بإيقاف كورنادو، بينما دافع عدد من مشجعي الشارقة عنه، خصوصاً بعد اعتذار اللاعب، وبسبب أنه لم يقصد ذلك. يذكر أن كورنادو يتعافى حالياً من الإصابة، وسيعود رسمياً للعب في مارس المقبل.