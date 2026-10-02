زيدان: لست نادماً على نطح ماتيراتزي في نهائي كأس العالم 2006

تحدث المدير الفني لمنتخب فرنسا زين الدين زيدان، عن نطحه المدافع الإيطالي ماركو ماتيراتزي في نهائي كأس العالم 2006.

وقال زيدان قبل مواجهة المنتخبين في دوري الأمم الأوروبية: "لا أشعر بالندم، لأنها جزء من مسيرتي، لكنني لست فخوراً بما فعلته".

وأضاف: "لا يمكن للإنسان أن يفعل أشياء جميلة طوال الوقت، وهذا الأمر جزء من مسيرتي، لكن الآن يجب أن نمضي قدماً".

وتابع: "هذه الصور تُعرض باستمرار وتذكرني بالواقعة، لكن مسيرتي لا تقتصر على ذلك. هناك صور أخرى أجمل، وأفضل التفكير في اللحظات الإيجابية".

وكشف زيدان أنه لم يتحدث مع ماتيراتزي منذ تلك الواقعة، التي حدثت في الوقت الإضافي لنهائي مونديال 2006، وانتهت بطرده قبل أن تخسر فرنسا أمام إيطاليا بركلات الترجيح.