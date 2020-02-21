ميثاء بنت محمد تقود «الإمارات» للفوز في كأس دبي الذهبية للبولو

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

دشّن فريقا الإمارات والحبتور مشوارهما بنجاح كبير في انطلاق الجولة الثانية لكأس دبي الذهبية للبولو. وقادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريقها الإمارات لتحقيق فوز عريض على فريق بنجاش بنتيجة 13 هدفاً مقابل ستة، وفي الوقت نفسه حقق فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور فوزاً مهماً على فريق زيدان السعودي بنتيجة 12 هدفاً مقابل ثمانية.

وتتواصل اليوم منافسات البطولة بإقامة مباراتين ضمن المجموعة الأولى، يلتقي في الأولى أبوظبي مع فريق الشيخة علياء، وتعقبها في الرابعة المباراة الثانية، وتجمع بين فريق غنتوت وذئاب دبي.