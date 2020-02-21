الجزيرة يغمز الظفرة بـ«الوثائق التاريخية»

المصدر: أحمد طارق ■دبي

يسعى فريق الظفرة إلى تكرار إنجاز الموسم الماضي، حين بلغ نهائي كأس رئيس الدولة للمرة الأولى في تاريخه، حيث من المهم بالنسبة له تخطي عقبة الجزيرة، اليوم، الساعة 8:30، في دور الثمانية على استاد بني ياس من أجل الإبقاء على فرصته قائمة للمنافسة في البطولة، والاستمرار فيها حتى النهاية، لكن الظفرة سيصطدم بعقدة تاريخية، وهي عدم فوزه على الجزيرة في أي مواجهة سابقة جمعت الفريقين في الكأس.

وفي ثلاث مناسبات بالكأس، فاز الجزيرة بالستة في 2006، وفي 2009 بثلاثة أهداف دون رد، وفي 2016 بهدف دون رد، كما يتفوق الجزيرة أيضاً على مستوى المباريات الإقصائية في كأس الخليج العربي، بالفوز في نصف نهائي 2014 بركلات الترجيح. وفي هذا الموسم استمرت العقدة، إذ خسر الظفرة أمامه مرتين في الدوري ومرة في كأس الخليج العربي.

وتأهل الجزيرة إلى ربع نهائي الكأس بعد فوزه في دور الـ16 على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما صعد الظفرة بفوزه على عجمان بركلات الترجيح 9-8، بعد تعادل الفريقين دون أهداف. وكان الظفرة قد قدم بطولة تاريخية، الموسم الماضي، حين خسر النهائي بصعوبة 2-1 أمام شباب الأهلي، ويراهن هذا الموسم على تماسكه في الدوري، إذ يحتل المركز السادس بـ26 نقطة.

في المقابل يريد الجزيرة بلوغ المربع الذهبي بعد غيابه عن هذا الدور في آخر ثلاث نسخ. وكان الجزيرة توج باللقب للمرة الثانية في تاريخه سنة 2016. واعتبر مدرب الظفرة، الصربي فوك رازوفيتش، أن فريقه بات أكثر جاهزية بعودة جميع المصابين، موضحاً في مؤتمر صحافي: «يجب أن نكون حذرين جداً في التعامل مع المباراة، وأن نحترم المنافس».

ويتسلح الجزيرة بمجموعة من نجومه الكبار في هذه المواجهة، خصوصاً أنها البطولة المتاحة أمامه بشكل أكبر، في ظل صعوبة المنافسة في الدوري، وعدم مشاركته في أبطال آسيا.

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