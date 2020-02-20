العنبري: الأهم بالنسبة للشارقة أنه لم يخسر المباراة الثانية

المصدر: منصور السندي - الشارقة

قال مدرب فريق الشارقة، عبدالعزيز العنبري، أنه راضٍ عن نتيجة التعادل 2-2، التي خرج بها فريقه، أول من أمس، أمام ضيفه بيروزي الإيراني، واصفاً إياها بالجيدة قياساً بمستوى الفريق الضيف، وذلك ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات في أبطال آسيا، مشيراً إلى أن «الشارقة قدّم مباراة جيدة، رغم أنها كانت بوتيرة سريعة جداً وقوية».

وأضاف: «الأهم بالنسبة للشارقة أنه لم يخسر المباراة الثانية»، وكشف في تصريح صحافي أنه غيّر طريقة لعب الفريق، بعكس الأسلوب الذي لعب به مباراته السابقة أمام التعاون، وذلك لمواجهة سرعة بيروزي.

ودفع العنبري بخمسة مدافعين من أجل سد الثغرات في خط الظهر، في حين اعتمد على شوكوروف ومحمد عبدالباسط، وأمامهما على الطرفين مينديز وكايو، ومحمد خلفان مهاجماً صريحاً.

وأثنى على الدور الكبير الذي قام به اللاعبون، وأكد رداً على سؤال عما إذا كان قد وجد الحلول للمشكلة الهجومية التي عاناها الفريق في مباراة التعاون ما أدى لخسارته الجولة الأولى، قائلاً إنه فضّل خوض مباراة بيروزي بطريقة تجاري سرعة الضيف، مشيراً إلى أن الأهم بالنسبة لهم أن اللاعبين تجاوبوا مع طريقة اللعب رغم قصر الفترة التي سبقت الإعداد للمباراة.

وأشار إلى أنه ركز على الجانب الذهني للاعبين حتى يشعروا بالمسؤولية، مؤكد أن الجميع اشتغل في هذا الجانب حتى يظهر الفريق بالشكل المطلوب، وأضاف «أتمنى أن يحقق الفريق نتائج أفضل في المرحلة المقبلة».

بدوره، أكد لاعب الشارقة، محمد عبدالباسط، أن النتيجة التي خرج بها أمام فريق بيروزي إيجابية، مشيراً إلى أن اللاعبين لم يقصروا في الملعب، وقدموا ما طلبه منهم العنبري بالحرف الواحد، مشدداً على أنهم كلاعبين تمكنوا من التجاوب مع خطة اللعب التي اعتمدها المدرب.

وأضاف عبدالباسط: «دخلنا المباراة بهدف الفوز وحصد النقاط الثلاث، وكانت فرصة كبيرة بالنسبة لنا للفوز في هذه المباراة، خصوصا أن الفريق تعثر في مباراته الأولى أمام التعاون، لكننا لم نستغل الفرص التي سنحت لنا في المباراة بالصورة المطلوبة».

من جانبه، قال مدرب بيروزي، يحيى غول محمدي، إن فريقه قدم مباراة جيدة، وأهدر فرصاً عدة في المباراة. ووصف في تصريح صحافي الشارقة بالفريق القوي، وأنه استطاع جعل المباراة بالغة الصعوبة عليهم.

لعب العنبري أمام بيروزي بخمسة مدافعين، بعكس مباراته الأولى أمام التعاون السعودي.