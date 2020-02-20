فايلر: مستعدون جيداً للمباراة.. وكارتيرون: أنتظرها بفارغ الصبر

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

عقد فريقا الأهلي والزمالك المصريان، مؤتمرين صحافيين أمس، في قاعة مؤتمرات ملعب محمد بن زايد في بأبوظبي، أعلنا خلاله كل التفاصيل النهائية المتعلقة بالمباراة التي ستجمعهما.

وخصصت اللجنة المنظمة للمباراة، المؤتمر الصحافي الأول، لممثلي النادي الأهلي، حيث حضره المدير الفني للفريق، السويسري رينيه فايلر، وقائد الفريق، وحارس مرماه، شريف إكرامي، وأعلن خلاله المدير الفني لفريق الأهلي جاهزية لاعب وسط الفريق محمد مجدي (قفشة) لمواجهة فريق الزمالك، فيما أكد عدم لحاق نجم الفريق رمضان صبحي بالمواجهة، مشيراً إلى أن اللاعب يجري بعض التمارين الاستشفائية والتأهيلية، استعداداً للمباريات المقبلة.

وقال فايلر: «بطبيعة الحال مواجهات فريق الزمالك تكون لها حسابات خاصة، ودائماً ما يكون اللاعبون هم المقياس والفارق الرئيس في نجاح هذه المواجهات وفوز فريق على آخر، وليس المدربين، وبدورنا نحن مستعدون جيداً لهذه المباراة، ولا نلتفت لأي نتائج حدثت في الماضي».

وأضاف: «لدينا 24 لاعباً جاهزين تماماً لخوض المباراة التي لا أعتبرها تقام خارج مصر، لأننا منذ وصولنا أبوظبي لم نشعر للحظة واحدة أننا خارج الديار، بسبب الأجواء الرائعة».

وشهد المؤتمر الصحافي الخاص بفريق الزمالك، حضور المدير الفني للفريق، الفرنسي، باتريك كارتيرون، ونجم الفريق مصطفى فتحي، حيث أكد كارتيرون، أن مواجهة فريق الأهلي تأتي في ظروف استثنائية، لأنها بعد مباراة كانت غاية في الصعوبة في كأس السوبر الإفريقية.

وقال كارتيرون: «على الرغم من الفوز في مباراة الترجي إلّا أننا نواجه حالة من الإجهاد البدني نتيجة ضيق الوقت والسفر بعد مباراة السوبر الإفريقي إلى القاهرة، ثم التوجه إلى أبوظبي، ما تسبب في نوع من الإجهاد، لكننا تعاملنا معه ببرنامج استشفائي، وعلى الرغم من كون المباراة ستكون مع فريق لم يهزم منذ 15 مباراة، إلّا أنني أنتظر هذه المباراة بفارغ الصبر»، مؤكداً أنه يسعى لتحقيق الفوز على الأهلي، الذي كان يدرّبه الموسم قبل الماضي، ليس لأسباب تتعلق برد الاعتبار بعد الاستغناء عن خدماته، ولكن من أجل فريقه الحالي.