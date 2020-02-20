دولية فزاع للقوس والسهم تدخل مراحل الحسم

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

وصلت النسخة السادسة لبطولة فزاع الدولية للقوس والسهم، إحدى بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، مراحل الحسم في نهائيات الفرق المختلط، والسيدات للمنحني والمركب المزدوج التي تبدأ اليوم، وسط أجواء ترقب لمنافسة محتدمة في البطولة التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وينظمها ويستضيفها نادي دبي لأصحاب الهمم، بمشاركة 113 رياضياً من الجنسين من 25 دولة.

وفي أبرز نتائج التصفيات، تصدر الإيطالي ألبرتو سيمونيلي القوس المركب محققاً 694 نقطة، وجاء خلفه السلوفاكي مارسيل بافليك بـ690 نقطة، والأوكراني شيري أتامانيكو بـ683 نقطة، فيما تصدرت البريطانية جيسيكا ستريتون ترتيب القوس المركب للسيدات، برصيد 682 نقطة، وجاءت بالمركز الثاني الإيطالية جيوليا بيتشي برصيد 677 نقطة، وبالمركز الثالث التركية سيفجي يورملاز بـ673 نقطة.

وتصدر التركي باهتين هيكيموجلو ترتيب القوس المنحني والمركب المزدوج برصيد 670 نقطة، وعلى صعيد القوس المركب لمنتخبات الرجال، تصدرت إيطاليا الترتيب برصيد 2041 نقطة.

وفي القوس المركب للمنتخبات المختلطة، تصدرت إيطاليا الترتيب برصيد 1371 نقطة، وفي تصفيات الفرق المختلطة للقوس المركب والمنحني المزدوج، تصدرت إيطاليا الترتيب برصيد 1240 نقطة.