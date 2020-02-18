الشارقة يدفع ثمن الاخطاء الدفاعية ويكتفي بالتعادل أمام بيروزي

المصدر: منصور السندي-الشارقة

اكتفى الشارقة بالتعادل 2-2 أمام ضيفه فريق بيروزي الإيراني خلال المواجهة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على استاد نادي الشارقة ضمن الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا للأندية، ليحصد الشارقة بذلك أول نقطة له في هذه البطولة بعدما تعثر في الجولة الأولى أمام فرق التعاون السعودي، فيما حصد بيروزي أيضا أول نقطة له بعد خسارته أمام الدحيل في الجولة الماضية.

وكأن بإمكان الشارقة الخروج بنتيجة أفضل من تلك التي انتهت عليها المباراة لكنه عانى من مشكلات في الدفاع بجانب عدم فاعلية خط الوسط ما انعكس ذلك على أداء الفريق بشكل عام في المباراة التي حضرها 5200 مشجعا.

ودفع الشارقة ثمن الإخطاء الدفاعية خصوصا في الشوط الأول الذي استقبلت خلاله شباكه هدفين رغم أن الفريق خاض المباراة بتشكيلة غلب عليها طابع النزعة الدفاعية بوجود خمسة مدافعين هم شاهين عبد الله وعبد الله غانم والحسن صالح وعلي الظنحاني.

انتهى الشوط الأول بالتعادل 2-2، إذ سجل للشارقة محمد خلفان " 25" وريان منديز" 46" ولبيروزي " علي علبيور " 9" و27".

وحاول مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري تغيير الوضع لمصلحة فريقه وتحقيق أول فوز في البطولة لكنه تدخلاته لم تسفر عن شئي.

جاءت بداية المباراة سريعة وتمكن بيروزي من تسجيل هدف التقدم بعد مرور تسع دقائق على بداية اللقاء عن طريق اللاعب علي علبيور مستغلا غياب التغطية الدفاع في المنطقة الخطرة للشارقة

ورغم تأخره بهدف دون رد الا أن الشارقة الا سعى بقوة إلى تنظيم صفوفه وقاد أكثر من محاولة خطرة على جبهة فريق بيروزي كان أبرزها تسديدة المهاجم محمد خلفان التي اصطدمت بأحد مدافعي الفريق الإيراني

وشكلت تحركات الشارقة خصوصا كايو لوكاس وريان منديز ومحمد خلفان خطورة كبيرة على مرمى الفريق الإيراني الذي بدأ يتراجع رغم تقدمه بهدف.

ولم يتأخر الرد الشارقة الذي كان سريعا عندما نجح محمد خلفان من تعديل النتيجة " 25" مستغلا كرة هيأها له زميله كايو لوكاس من هجمة منظمة للشارقة.

وفي الوقت الذي كان الشارقة يسعى فيه الشارقة لتسجيل الهدف الثاني والسيطرة على مجريات اللعب استقبلت شباكه هدفا ثانيا سجله علي عليبور نفسه " 27" مستفيدا من خطأ دفاعي من قبل عبد الله غانم.

ومثلت الأخطاء الدفاعية المشكلة الأكبر للشارقة ما تسبب ذلك في استقبال شباكه لهدفين في الشوط الأول.

وأهدر الحسن صالح فرصة هدف محقق عندما أنفرد بحارس المرمى وسدد كرة خارج الشباك" 34" وتسديدة أخرى مماثلة من كايو.

وتمكن الشارقة قبل انتهاء الشوط الأول من تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب ريان منديز" " 46" من تسديدة قوية.

وحاول الشارقة في الشوط الثاني تعديل النتيجة لكن محاولاته لم تسفر عن شئي وأهدر ريان منديز فرصة لاتعوض وهو في مواجهة المرمى.