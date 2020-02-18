"الزعيم" يفقد شخصيته ويخسر أمام النصر السعودي

المصدر: معاذ كمبال- العين

تواصلت معاناة فريق العين في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد أن تعرض للخسارة الثانية على التوالي في مرحلة دوري المجموعات بنتيجة 1-2 وهذه المرة على يد فريق النصر السعودي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة الثانية من المسابقة.

وأصبح "الزعيم" بلا رصيد من النقاط بعد جولتين بعد أن كان قد تعرض في الجولة الأولى للخسارة برباعية نظيفة على يد سباهان الإيراني.

وبات الفريق الذي توج في عام 2003 بلقب المنافسة مطالباً بالفوز في مبارياته الأربعة القادمة وانتظار تعثر المنافسين ليحصل على بطاقة مؤهلة لدور الـ16.

وانطلقت المباراة بضغط من الضيوف منذ الدقائق الأولى وهو ما أدى لتراجع لاعبي فريق العين لمناطقهم الدفاعية والاعتماد على الأطراف بشكل واضح للقيام بالهجمات المرتدة السريعة، وأستثمر أصحاب الأرض خطأ دفاعي وقع فيه المدافع نايف موسى حينما خطف منه المهاجم لابا كودجو الكرة ومررها لزميله عمر ياسين الذي سددها في الشباك ليضع "الزعيم" في المقدمة في الدقيقة 18.

وعلى غرار الشوط الأول الذي انتهى بأفضلية نصراوية من جانب الأداء فقد واصل ذات الفريق ضغطه على مرمى الحارس خالد عيسى وهو ما نتج عنه تسجيل هدف التعادل بعد عدة محاولات، وذلك حينما نفذ نور الدين مرابط ضربة حرة داخل منطقة الجزاء حولها مختار علي بطرف قدمه في شباك العين في الدقيقة 57.

ووجد مدرب فريق العين نفسه في موقف صعب إذ أن التعادل لا يشفع لفريقه للمنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة لدور الستة عشر وهو ما دفعه لتغير استراتيجيته بشكل كامل واجراء 3 تبديلات في غضون 7 دقائق بدخول جمال معروف ومحسن عبدالله وبندر الاحبابي وهو ما رفع من خطورة الجانب الهجومي، وفي الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر هدفاً لأصحاب الأرض خطف لاعب النصر عبدالرزاق حمدالله الكرة من الحارس خالد عيسى وسجل هدف الفوز في الدقيقة 80.