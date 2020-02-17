الوحدة يبحث عن السعادة في «أربيل»

المصدر: سيد مصطفى ■أبوظبي

سيكون الخطأ ممنوعاً على فريق الوحدة، حينما يلتقي الشرطة العراقي، عند السادسة من مساء اليوم، على استاد فرانسو حريري في مدينة أربيل، لحساب الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.

ويأمل أصحاب السعادة أن يعوّضوا تعادلهم المُخيب أمام الأهلي السعودي على ملعبهم وبين جماهيرهم 1-1 في الجولة الأولى، والتي كان فيها الوحدة هو الأفضل في سائر أوقات المباراة، لتضيع عليه نقطتان مستحقتان.

ولا يريد العنابي الدخول في حسابات مُعقدة، خصوصاً بعد أن تشابكت المجموعة الأولى مبكراً، لتساوي فرق المجموعة في رصيد النقاط والأهداف أيضاً.

ويسعى الوحدة الذي يشارك في دوري أبطال آسيا للمرة الـ13 في تاريخه الى أن يصل لأبعد نقطة ممكنة في البطولة القارية الكبيرة، خصوصاً بعد أن فقد حظوظه في بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس المحترفين، ولاتزال فرصته في المنافسة على لقب الدوري بعيدة بعض الشيء.

ويعول العنابي على تحسن نتائجه بعد التعاقدات التي أجراها في فترة الانتقالات الشتوية، والتي أسهمت في تحقيقه خمسة انتصارات متتالية، جعلته يحتل المركز الثالث وبفارق سبع نقاط عن شباب الأهلي المتصدر.

وضم الوحدة الكوري الجنوبي لي ميونغ والكونغولي بول خوسيه مبوكو والبرازيلي لوكاس بيمينتا، بجانب كل من خميس إسماعيل وفارس جمعة، الأمر الذي شكل نقطة قوة في تشكيلة المدرب الاسباني مانويل خيمينيز.

وأقر خيمينيز الذي يقود الوحدة منذ ديسمبر الماضي خلفاً للهولندي موريس شتاين بأن «التعاقدات الجديدة وفرت لي خيارات متعددة، ولم تعد لدي مشكلة في خوض مباريات مضغوطة محلياً وآسيوياً»

ويعوّل الوحدة الذي ودّع منافسات النسخة الماضية من دور الـ16 أمام النصر السعودي، على الأرجنتيني سيباستيان تيغالي الذي قيد في المسابقة الآسيوية كلاعب محلي، بعدما نال الجنسية الإماراتية، والكوري الجنوبي تشانغ ريم والمخضرم إسماعيل مطر، لتحقيق النتيجة المطلوبة.

ولن يغيب عن تشكيلة الوحدة سوى الثنائي محمد برغش، وطحنون الزعابي، إلا أن غيابهما لا يُمثل أي مشكلة للمدرب الإسباني الذي يملك خيارات عدة لتعويض اللاعبين. ولن تكون مهمة الوحدة سهلة على الرغم من فارق الخبرات القارية بين الفريقين، نظراً للأجواء التي ستحيط بتلك المواجهة، خصوصاً في ما يتعلق بالطقس البارد في مدينة أربيل، والضغط الجماهيري المتوقع أن يزحف لملعب المباراة. وأعدت إدارة نادي الشرطة العُدة من أجل المساندة الجماهيرية، إذ خصصت حافلات لنقل أنصار الفريق من المدن العراقية، لمساندة فريقها أمام الوحدة.

وربما تكون النقطة الإيجابية التي تُعزز فرص الوحدة أمام الشرطة، أن الأخير لم يخُض أي مباراة محلية في آخر أربعة أشهر لظروف توقف المسابقة المحلية لظروف سياسية.

ويبدو أن مدرب الشرطة، الصربي ألكسندر إيليش، مستقر على مواجهة الوحدة بالتشكيلة نفسها التي لعب بها ضد الاستقلال، بعد استمرار غياب نجم الفريق كرار جاسم، لعدم الجاهزية.

وخاض كرار جاسم تجربة غير ناجحة في الدوري الإماراتي، حينما دافع عن ألوان عجمان، لمدة موسم واحد، دون أن يقدم الإضافة المطلوبة.

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