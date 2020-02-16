مدرب العين: لابا أفضل لاعبي الدوري

المصدر: محمد فاضل ■الشارقة

أكد مدرب العين البرتغالي إيمانويل بيدرو أن استبدال لاعبه التوغولي لابا في مباراة اتحاد كلباء، جاء حفاظاً عليه للاستحقاقات المهمة المقبلة في ظل انتظار العين لمباريات كثيرة، واصفاً اللاعب بأنه أفضل لاعبي الدوري. وأوضح بيدور في المؤتمر الصحافي بعد مباراة الفريقين أول من أمس والمؤجلة من الجولة 14، وشهدت فوز العين 4-1، أنه فضل منح اللاعب البرازيلي كايو دورا أكبر أثناء المباراة، وهو ما أثمر عن تسجيله للهدف الرابع.

وعن احتفال لاعبه المجري جوجاك بعد تسجيله الهدف الثالث بمرمى فريقه السابق، اعتبر ذلك جزءاً من كرة القدم، واصفاً اياه بالأمر المهم بالنسبة للاعب الذي يخوض أول مباراة مع فريقه الجديد.

موضحاً: «أعتقد ان فرحة اللاعب بتسجيله هدفاً في أول مباراة له مع فريقه الجديد أمر مهم بالنسبة له، وطالما احتفل جوجاك مع جمهور فريقه السابق عندما كان يسجل الاهداف، واليوم هو يرتدي قميص ناد آخر ومن حق جمهوره الاحتفال معه».

وظهر جوجاك بشكل فني رائع عكس إمكاناته الفنية المعتادة، وساهم بدور مميز في تحقيق العين للفوز الذي قاده لمركز الوصيف برصيد 31 نقطة خلف شباب الاهلي المتصدر برصيد 35 نقطة.

من جانبه أكد مدرب اتحاد كلباء الاوروغوياني خورخي دا سيلفا أن على فريقه أغلق صفحة مباراة العين وبات تركيزه على مباراة الفجيرة في الجولة المقبلة من الدوري، كون الأخير منافس مباشر على البقاء.