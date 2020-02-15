إيغور يعود إلى تشكيلة الشارقة مارس المقبل

المصدر: منصور السندي - الشارقة

كشف عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، المشرف العام على الفريق الأول، محمد سعيد بوزنجال، أن لاعب الفريق، المحترف البرازيلي إيغور كورنادو، يتوقع أن يعود إلى الملاعب ودعم تشكيلة الفريق اعتباراً من بداية مارس المقبل، وذلك بعد غياب استمر منذ ديسمبر الماضي، لخضوعه لعملية جراحية، إثر تعرضه للإصابة في العضلة الضامة.

وقال بوزنجال، لـ«الإمارات اليوم»: «إيغور بدأ، حالياً، بملامسة الكرة بجانب تمارين الجري، تمهيداً للعودة مرة أخرى للملاعب».

وينتظر جمهور الشارقة بفارغ الصبر عودة إيغور، الذي يصفه جمهور الملك دائماً بأنه «أيقونة الفريق»، بعد غياب طويل منذ مباراة الفريق مع حتا بكأس رئيس الدولة في ديسمبر الماضي، إذ تأثر «الملك» كثيراً بغيابه.

من جهة أخرى، أكد بوزنجال أن الفريق انتظم في تدريبات يومية على ملعبه بالحزانة، استعداداً للقاء بيروزي الإيراني، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا، مشيراً إلى أن تدريبات الفريق ستنتقل، الإثنين المقبل، إلى ملعب الفريق في سمنان، مؤكداً أنهم طالبوا اللاعبين بضرورة طيِّ صفحة مباراة الفريق الأخيرة أمام التعاون السعودي في دوري أبطال آسيا، والتركيز في الإعداد الجيد للمرحلة المقبلة، بدءاً من مباراة بيروزي الإيراني الثلاثاء المقبل.

وأضاف بوزنجال: «ثقتنا كبيرة بقدرة الفريق على العودة إلى وضعه الطبيعي».

- النجم البرازيلي بدأ بملامسة الكرة وتمارين الجري.