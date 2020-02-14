فريق الإمارات في مهمة تعزيز صدارة «الهواة» أمام العربي

المصدر: محمد فاضل■رأس الخيمة

يستضيف فريق الامارات، اليوم، ضيفه العربي الساعة الـ25 دقيقة، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري الدرجة الأولى لأندية الهواة، حيث يرغب «الصقور» في قطع خطوة جديدة في مسعاه للعودة مجدداً إلى الأضواء بنهاية هذا الموسم.

ويأمل فريق الإمارات في تعزيز صدارة الدوري على حساب العربي، وبلوغ النقطة 30، إذ يتصدر حالياً بـ27 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن دبا الحصن، ثم يأتي البطائح والحمرية بـ19 نقطة لكليهما في المركزين الثالث والرابع، ومصفوت والعربي بـ13 في الخامس والسادس، والعروبة والذيد كذلك متساويين في 11 نقطة في المركزين السابع والثامن، ومسافي قبل الأخير بسبع نقاط، والتعاون في قاع الدوري بنقطتين فقط.

وفي مباراتين اليوم أيضاً، يستضيف دبا الفجيرة فريق مسافي، في حين يحل الذيد ضيفاً على العروبة.

ولن تكون مباراة العربي سهلة على «الصقور»، خصوصاً أن الفريق الضيف يمتاز بعناده في مختلف المباريات، وبسلاح الهجمات المرتدة، إلا أن «الصقور» يدرك أهمية الفوز الذي سيجعله أكثر قرباً من التأهل المبكر إلى دوري الخليج العربي.

في المقابل، يبحث دبا الفجيرة عن نتيجة تساعده على استعادة حظوظه مجدداً، خصوصاً في أعقاب عدد من النتائج المتواضعة، لكن مهمته ستكون صعبة أمام فريق مسافي، الذي تمكن من هزيمة دبا الحصن في آخر جولة. أما المباراة الثالثة، فتمثل فرصة للفائز لتحسين ترتيبه، سواء تعلق الأمر بالعروبة أو الذيد.

- «الصقور» يرغب في قطع خطوة إضافية نحو «الأضواء» وبلوغ النقطة 30