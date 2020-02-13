جاني رئيساً للجنة المنظمة لاحتفالات الشارقة باليوم الرياضي الوطني

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلن مجلس الشارقة الرياضي عن تشكيل اللجنة المنظمة لفعاليات اليوم الرياضي الوطني، الذي يوافق الخامس من مارس المقبل في حديقة المجاز، برئاسة عبدالملك جاني، فيما سيكون مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية، ياسر عمر الدوخي، مديراً للحدث، وعضوية كل من مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء مريم الحوسني، ومدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير نبيل عاشور، ومدير إدارة الخدمات المساندة عبدالله آل علي، ورئيس قسم التسويق والترويج زكية المشرخ، ومدير مكتب الأمين العام محمدالحمادي، ورئيس قسم المبادرات والفعاليات المجتمعية عفراء المشغوني، ومنسق أنشطة بالمجلس محمد شلش، مقرراً.

وقال بيان صحافي إن: «الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أكد أن هذه التظاهرة الرياضية المميزة تأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة في الدولة، وتعد من أهم الفعاليات الكبيرة التي يحرص المجلس على تنظيمها من خلال التفاعل الكبير من قبل الأندية والرياضيين والجهات الحكومية والخاصة، ومشاركة مختلف فئات المجتمع بصورة واسعة تعبر عن أهمية الرياضة في حياة أفراد المجتمع بشكل عام، وجعلها أسلوب حياة».