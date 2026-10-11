ندوة ملتقى الشارقة للخط تناقش تأثيرات الحرف العربي

سلطت الندوة الدولية المصاحبة للدورة الـ12 من ملتقى الشارقة للخط «ميزان» التي جاءت تحت عنوان «الخط العربي بين الأصالة والريادة العالمية»، واستضافها بيت الحكمة في الشارقة، أمس، الضوء على الأبعاد الجمالية والثقافية للحرف العربي، فضلاً عن امتداداته وتأثيراته العميقة في مجالات الأدب والعمارة والفنون الحديثة.

وحضر الندوة مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة ومدير الملتقى، محمد إبراهيم القصير، إلى جانب نخبة من الباحثين والفنانين والمهتمين بفنون الخط العربي.

وتناول الدكتور خالد عزب، خلال ورقته البحثية التي حملت عنوان «الهوية البصرية والخط العربي.. بنية معرفية وجمالية»، دور الخط العربي في تشكيل الهوية البصرية للمكان وارتباطه الوثيق بالعمارة الإسلامية والذاكرة الثقافية، داعياً إلى ضرورة قراءة النقوش والكتابات المعمارية بوصفها شواهد تحمل دلالات تاريخية عن السياقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للعصور التي ظهرت فيها، بما يتجاوز النظرة التقليدية للمبنى كبناء مادي فحسب.

بينما قدم الدكتور خليل قويعة ورقة بعنوان «أثر الحرف العربي في تجارب التجريد الغنائي وحوار الثقافات البصريّة»، بحث من خلالها تأثير الحرف العربي في تجارب الفن الحديث، ودوره المحوري في تعزيز الحوار بين الثقافات البصرية، مسلطاً الضوء على انتقال الحرف من وظيفته اللغوية البحتة إلى عنصر تشكيلي يزخر بالأبعاد الجمالية والتعبيرية، لما يتيحه من إيقاع وحركة وإمكانات إبداعية تتجاوز الأشكال التقليدية المألوفة.

كما استعرض قويعة في ختام ورقته تجارب عدد من رواد الفن الحديث.