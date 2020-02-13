«المقيمون» و«نظام الدوري» سبب تأخر أنديتنا عن ركب آسيا

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

فشلت الأندية الأربعة، الممثلة للكرة الإماراتية بدوري أبطال آسيا الموسم الحالي، في تحقيق نتيجة إيجابية بالجولة الأولى من المنافسات، إذ حصدت نقطة يتيمة وهدفين، فيما استقبلت ثمانية أهداف، لتواصل الابتعاد عن ركب أندية القارة.

وكان شباب الأهلي قد خسر أمام باختاكور الأوزبكي في طشقند 1-2، والشارقة أمام ضيفه التعاون السعودي بهدف دون مقابل، والعين أمام ضيفه سباهان أصفهان الإيراني برباعية نظيفة، بينما تعادل الوحدة مع الأهلي السعودي 1-1.

ويعتبر شباب الأهلي الفريق الوحيد الذي قد يكون له عذر مبرر للخسارة، بسبب سوء أرضية الملعب وغرقها بمياه الأمطار الغزيرة التي سقطت في طشقند، في وقت لم تكن فيه خسارتا العين والشارقة مقبولتين، فيما الوحدة تعادل في الدقيقة الأخيرة على أرضه أمام الأهلي، ما يعد مؤشراً سلبياً إلى قدرة الأندية الإماراتية على المنافسة في البطولة القارية.

وتعددت أسباب الإخفاق في الجولة الأولى، أبرزها معاناة الفرق في الجانب الدفاعي، الذي أثر كثيراً في النتائج لعدم وجود منظومة دفاعية قوية، ما تسبب في استقبال أهداف بالجملة، وبخلاف الأسباب الآسيوية المعروفة عند الخسارة في كل سنة، انضم سبب جديد ظهر بشكل كبير هذا الموسم، هو أن اللاعب المقيم موجود في دوري الخليج العربي، لكنه غير حاضر بدوري أبطال آسيا.

من جهته، قال لاعب المنتخب الوطني السابق سالم حديد، لـ«الإمارات اليوم»: «إن أسباب إخفاق فرقنا في دوري أبطال آسيا كثيرة، لكن لايزال الأمل موجوداً إذا تم التعامل مع هذه الأمور جيداً بالفترة المقبلة، فمعظم لاعبي الفرق المشاركة ليست لديهم الخبرة الكافية بلعب مباراة كل ثلاثة أيام، وهو ما حدث في الدوري ثم انتظم اللاعبون في مباريات آسيا، إضافة إلى خطأ المدربين في عدم تدوير اللاعبين وإعطاء الفرصة للاعبين البدلاء للوجود في المباريات، والاعتماد على المجموعة نفسها مع تغييرات بسيطة لم تحقق الطموح، لاعب واحد غائب في الشارقة، البرازيلي إيغور، لم ينجح المدرب في تعويضه، وعند الاستبدال قام بالتعاقد مع لاعب وسط بديلاً للمهاجم الصريح، وفي المقابل غاب عن التعاون 10 لاعبين، ولكنه نجح في التعويض والفوز».

وأضاف: «الدوري الضعيف لا ينتج فرقاً قوية، والفرق الأربعة لا تسير بشكل جيد في المنافسة في لقب الدوري، ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك على دوري أبطال آسيا، إضافة إلى قضية مهمة هي وجود ثلاثة لاعبين قد يكونون مع الفرق في بطولة الدوري بالتشكيلة الرئيسة أو بديل مهم لكنه غير موجود في دوري أبطال آسيا، والحديث هنا عن اللاعبين المقيمين المعتمدين في الدوري وغير معتمدين في دوري أبطال آسيا، إضافة إلى اللاعب الأجنبي الآسيوي الذي تم التعاقد معه من أجل لعب دوري أبطال آسيا فقط، وبالتأكيد هذا أمر صعب على الفرق واللاعبين».

أسباب خسارة ممثلي الكرة الإماراتية في الجولة الأولى لدوري الأبطال

الشارقة

1- غياب صانع الألعاب.

2- (3 لاعبين وسط مدافعين).

3- غياب الهداف.

شباب الأهلي

1- الأحوال الجوية السيئة.

2- عدم وجود بدائل.

3- الأخطاء الدفاعية.

العين

1- هبوط مستوى اللاعبين الأجانب.

2- ضعف المنظومة الدفاعية.

3- الاعتماد على الأحبابي والجانب الأيمن فقط.

الوحدة

1- إجهاد اللاعبين.

2- الأخطاء الدفاعية.

3- ضعف الفاعلية الهجومية.

سالم حديد:

- «معظم لاعبي الفرق المشاركة ليست لديهم الخبرة الكافية بلعب مباراة كل ثلاثة أيام».

- «الدوري الضعيف لا ينتج فرقاً قوية، والفرق الأربعة لا تسير جيداً في دورينا».