قائد دبا الحصن: الخسارة من مسافي لم تقلل حظوظ الصعود

المصدر: محمد فاضل Àالشارقة

قال قائد فريق دبا الحصن، سالم جاسم، إن الخسارة الأخيرة، التي تلقاها فريقه أمام مسافي بهدف نظيف كان قد تسبب فيه بنفسه، لم تقلل حظوظ فريقه في المنافسة على إحدى بطاقتي الصعود إلى المحترفين. وقال، لـ«الإمارات اليوم»: «لم أسجل في فريقي، بل ارتطمت الكرة بقدمي وتغير اتجاهها داخل المرمى، وهو أمر طبيعي، المهم أننا لم نتلقَّ هذه الخسارة في الجولات المتقدمة، حيث يصعب تعويضها، بقدر أنها جاءت في جولة مبكرة».

ويحتل دبا الحصن، الذي تلقى الخسارة الأولى له في الموسم حتى الآن، المركز الثاني على ترتيب الدرجة الأولى برصيد 24 نقطة خلف الإمارات المتصدر برصيد 27 نقطة، يليهما فريقا البطائح والحمرية (19 نقطة).

وأضاف «الخسارة بعثت في الفريق قوة وتركيزاً ويقظة عالية، للحفاظ على الوجود في أحد المركزين المؤهلين لدوري الأضواء».

يذكر أن دبا الحصن سيلعب أمام البطائح، في الجولة المقبلة لدوري الدرجة الأولى.