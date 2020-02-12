خيمينيز: الوحدة ظُلم أمام الأهلي السعودي بسبب غياب «الفار»

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

خرج الوحدة بأقل الخسائر في مباراته أمام ضيفه الأهلي السعودي، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا، أول من أمس، واستطاع أن يقتنص نقطة ثمينة بتعادله 1-1 في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء.

ولم ينجح العنابي في الاستفادة من أفضليته في أغلب أوقات المباراة للظفر بالنقاط الثلاث، بعد أن تسابق لاعبوه في إهدار الفرص السهلة، التي كانت كفيلة بتعديل النتيجة.

وعانى الوحدة من أخطاء الصافرة، التي لم تحتسب له هدفاً سجله تيغالي في الدقيقة 18، إذ أثبتت الإعادة التلفزيونية أن مهاجم العنابي لم يحتك مع مدافع الأهلي في اللعبة، التي بسببها ألغى الحكم العماني، أحمد الكاف، الهدف، إذ وضح ارتطام الحارس ياسر المسيليم مع المدافع محمد الفاتيل.

وعلق مدرب الوحدة، الإسباني مانويل خيمينيز، على قرارات التحكيم قائلاً، إن «الوحدة ظُلم بسبب الصافرة، ولو كانت تقنية الفيديو (الفار) موجودة لتمكنا من حصد العلامة الكاملة للمباراة».

وأضاف: «(الفار) تُستخدم في الدوريات المحلية، فلماذا لم تكن موجودة في البطولة القارية».

وأشار: «تيغالي سجل هدفاً شرعياً لكن الحكم لم يحتسبه، رغم أن حارس المرمى اصطدم بزميله المدافع، والحالة الأبرز لمس مدافع الأهلي الكرة بيده داخل المنطقة، وهو أمر يستحق عليه الطرد واحتساب ضربة جزاء، كما كان هناك تدخل قوي في حق إسماعيل مطر، كان يستحق عليه لاعبو الأهلي أكثر من بطاقة صفراء».

وزاد: «لا أفهم لماذا لم يُطرد حارس الأهلي بسبب الكرة التي لمسها بيده خارج الصندوق، واللعبة كانت في طريقها إلى تيغالي للانفراد بالمرمى، أتصور أن نص القانون واضح في تلك المساءلة».

وأردف مدرب الوحدة: «أتفهم أن قرارات الحكم دون تقنية الفيديو قد ازدادت صعوبة بالتأكيد، بعد أن أصبحنا نعتمد عليها بشكل كبير في كرة القدم، لكن في النهاية يمكن القول إن النتيجة عادلة إذا ما نحينا تلك الأخطاء جانباً».

وأثنى خيمنيز على الأداء الذي قدمه لاعبيه وبخاصة قائد الفريق إسماعيل مطر، مشدداً على أن الجميع أدي ما عليه وتبقى النتائج في بعض الأوقات مرهونة بالحظ وبتدخل بعض العوامل الخارجية مثل التحكيم.

ريم: الخروج بنقطة أفضل من لا شيء

قال مدافع الوحدة، الكوري الجنوبي تشانغ وو ريم، إن الخروج بنقطة التعادل تعد أفضل بكثير من لا شيء.

وأضاف: «بذلنا جهداً كبيراً للفوز، وأدينا ما علينا أمام فريق قوي، كنا نطمح إلى الفوز بالتأكيد ولم يُحالفنا الحظ، أثبتت المباراة الأخرى في مجموعتنا أن المنافسة ستكون صعبة بين الجميع».

وكان الاتحاد الآسيوي قد اختار تشانغ وو ريم رجلاً للمباراة، بعد أن نجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة.

• لاعبو الوحدة تسابقوا في إهدار الفرص السهلة.