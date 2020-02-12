أروابارينا: شباب الأهلي واجه باختاكور في أجواء لم نتوقعها

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، أن فريقه واجه صعوبات عدة أمام باختاكور الأوزبكي، أول من أمس، في المجموعة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا، التي انتهت بفوز «مزارعي القطن» بهدفين مقابل هدف، لافتاً إلى أن الفريق خاض المباراة في أجواء لم يتوقعها.

وقال أروابارينا، في مؤتمر صحافي عقب المباراة، إن «المباراة جاءت مختلفة تماماً عن السيناريو الذي كنا نخطط له، إذ جرت في أجواء باردة، وأمطار غزيرة أثرت بشكل سلبي في أرضية الملعب، وفي مجريات المباراة، لأن أداء اللاعبين لم يكن بالشكل المطلوب بسبب هذه الأجواء التي جعلت مهمة اللاعبين صعبة في تمرير الكرة بشكل صحيح».

وأشار إلى أن الفريق الأوزبكي كانت لديه خبرة أكبر في التعامل مع هذه الأجواء، وقال: «باختاكور عرف كيف يبدأ المباراة ويتأقلم بشكل سريع على أرضية الملعب، خصوصاً أنه يلعب على ملعبه، ولعب كثيراً في هذه الأجواء، لذلك كان لاعبوه أسرع في تمرير الكرة».

وأضاف: «رغم أنه لم يكن هناك فارق كبير في بداية اللقاء، إلا أن باختاكور استفاد من أخطأ ارتكبناها في وسط الملعب، ليحرز المنافس الهدف الأول، بينما مع ازدياد هطول الأمطار، ظهر لاعبو الفريقين كأنهما يبحثان عن الكرة بسبب أن الأجواء وأرضية الملعب، اللتين لم تساعداهما على اللعب بشكل صحيح».

في المقابل أشاد المدرب الأرجنتيني بأداء لاعبي شباب الأهلي في الشوط الثاني، مؤكداً أن الفريق تحسن مستواه، وبات يلعب بتركيز أكبر، وقال: «في الشوط الثاني تحسن أداؤنا بشكل كبير، وكنا الأفضل في السيطرة على الكرة والتحكم في مجريات اللعب، وأثمر ذلك أننا أحرزنا هدف التعادل، لكن دخل مرمانا الهدف الثاني بعده بدقائق قليلة، ورغم محاولاتنا وحصولنا على أكثر من فرصة للعودة في المباراة، إلا أننا لم نستغل هذه الفرص لتنتهي المباراة بفوز باختاكور».

ورداً على سؤال حول تقييمه للاعب الأوزبكي، عزيز غانييف، الذي تم قيده في قائمة شباب الأهلي لمسابقة دوري أبطال آسيا، وشارك للمرة الأولى مع الفريق، قائلاً: «أرى أنه قدم مباراة جيدة، وكان متعاوناً مع زملائه في الفريق، وحاول أن يظهر إمكاناته، ولكنه يحتاج إلى المزيد من الوقت، والجهاز الفني ينتظر منه الأفضل».

• غانييف قدم مباراة جيدة، وكان متعاوناً مع زملائه.