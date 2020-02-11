190 دارساً بدورة الحكام الدولية للكاراتيه في دبي

المصدر: جوني جبور - دبي

انطلقت، أمس، في فندق شيراتون الخور بدبي، دورة الحكام الدوليين للكاراتيه، بمشاركة 190 حكماً، من ضمنهم ثلاثة حكام إماراتيين يخضعون لاختبارات تؤهلهم للحصول على الشارة الدولية.

وتعدّ دورة دبي المقامة على هامش الدوري العالمي للكاراتيه «البريميرليغ»، الذي ينطلق في 14 الجاري في صالة الوصل، الدورة الوحيدة ضمن أجندة الاتحاد الدولي على مستوى العالم، المانحة للنقاط التصنيفية، بهدف ترقية الحكام وحصولهم على الشارة الدولية.

حضر افتتاح الدورة كل من رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي نائب رئيس الاتحاد الدولي، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، بجانب المحاضرين الدوليين الذين سيتولين الإشراف على المحاضرات النظرية والعملية في الدورة، ممثلين في رئيس لجنة الحكام الدولية، الإسباني خافيير سيكلانتي، ونائب رئيس اللجنة ورئيس لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي جابر الزعابي، ومقرر لجنة الحكام الدولي محمد عزوزي، والحكم الدولي البولندي باسكار سينوفاسين.

من جانبه، قال اللواء الرزوقي في تصريحات صحافية: «إن وجود 190 حكماً، من ضمنهم ثلاثة حكام من الإمارات، يدل على الثقة الدائمة التي تحظى بها دورة دبي، والشفافية التي تتمتع بها على صعيد اختبارات منح الحكام للشارة الدولية، التي كان من ثمارها، منذ العام الماضي، أن تصبح (دورة دبي) الوحيدة على العالم التي يعتمد عليها في اخضاع الحكام حول العالم للاختبارات التصنيفية، التي تساعدهم في الحصول على الشارة الدولية».

تقام الدورة على هامش الدوري العالمي للكاراتيه، الذي ينطلق 14 الجاري في صالة الوصل.