ريم يرسم «نصف سعادة» على شفاه الوحداوية

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

أنقذ الكوري الجنوبي تشانغ ريم فريقه الوحدة من الهزيمة أمام ضيفه الأهلي السعودي بتسجيله هدف التعادل 1-1 في الدقيقة 90 من المباراة التي جمعتهما أمس، على استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا.

وكان «الراقي» البادئ بالتسجيل عن طريق عبدالفتاح عسيري «61»، ثم نجح الكوري الجنوبي تشانغ وو ريم في إدراك التعادل «90».

ودخل الوحدة اللقاء بشكل مثالي من حيث الاستحواذ والسيطرة، إلا أنه كاد يُعاقَب عبر سلمان المؤشر، الذي تخطى فارس جمعة، وسدد في المرمى الخالي من حارسه، إلا أن البرازيلي لوكاس بيمينتا أبعد الكرة قبل أن تعانق الشباك.

ولم يتأثر الوحدة بعد هذه المحاولة واستطاع أن يهدد مرمى الأهلي بتسديدة خميس إسماعيل، لكن الكرة ضلت طريقها إلى المرمى وتحولت لضربة ركنية دون أن تُستغل (11).

وعاد إيقاع اللعب ليهدأ بعد ذلك، قبل أن ينتفض الوحدة ويُسجل هدفه الأول عن طريق تيغالي إلا أن الحكم العُماني أحمد الكاف أقرّ بخطأ على مهاجم الوحدة ليُلغى الهدف (18).

وبدت خطورة هجمات الأهلي تظهر رغم قلتها، وتحديداً مع الدقيقة 34، حينما توغل عبدالرحمن غريب من جهة اليسار ووزع لعبة عرضية ارتدت من الحارس، ولم يُحسن عبدالفتاح عسيري استثمارها على النحو المطلوب.

ودخل الفريق السعودي الحصة الثانية بشكل قوي، مستغلاً تراجع لاعبي الوحدة إلى نصف ملعبهم دون داعٍ، وهدد سلمان المؤشر المرمى بكرة استقرت في أحضان الحارس (55).

ونجح الراقي في تعزيز أفضليته بالتقدم عن طريق عبدالفتاح عسيري الذي توغل من جهة اليمين مستغلاً خطأ دفاعياً، وسدد كرة صعبة على الحارس في الشباك.

وتدخل الحارس السعودي ليمنع هدفاً مُحققاً على فريقه من محاولة إسماعيل مطر «70».

وضغط الوحدة بكل خطوطه وأدرك التعادل من «دربكة» أمام المرمى، استغلها تشانغ وو ريم، وسدد كرة ارتطمت في المدافعين وسكنت الشباك.

وكاد الوحدة يدرك الفوز في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من تسديدة مبوكو، التي لعبها من ضربة ثابتة على حافة الصندوق لتلامس العارضة قبل أن تستقر خارج الملعب.

كرة مبوكو في الوقت القاتل كادت تعلن الوحدة فائزاً لكنها لامست العارضة.