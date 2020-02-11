العين على تكرار إنجاز 2003.. والبداية بتحدي سبهان

المصدر: معاذ كمبال- العين

يبدأ العين حلماً جديداً في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بهدف تكرار إنجاز نسخة 2003، حينما توج باللقب الوحيد في تاريخ الأندية الإماراتية، إذ يستقبل في الساعة 06:50 من مساء اليوم سبهان الإيراني على استاد هزاع بن زايد بمرحلة المجموعات، في لقاء يدخله «الزعيم» بمعنويات مرتفعة، كما يتوقع أن يحظى بدعم كبير من قبل جماهيره.

وطمأن العين أنصاره بعد الأداء الراقي الذي قدمه في مواجهة الشارقة يوم الجمعة الماضية ضمن الجولة 16 من دوري الخليج العربي، على الرغم من عدم فوزه، واكتفائه بالتعادل، لكن تلك المباراة منحت اللاعبين ثقة بقدراتهم على الظهور بشكل قوي في لقاء اليوم، الذي يضمن لهم الحصول على أول ثلاث نقاط في مشوارهم، نظراً لأن العين استطاع أن يقدم مستوى مميزاً، وبلغت نسبة استحواذه على الكرة 74%، وسدد لاعبوه 29 تسديدة.

ويدرك مدرب العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، أن لقاء اليوم يختلف عن مواجهة الدوري، رغم أن الشارقة يعد أقوى نظرياً من سبهان الإيراني، لكن الأخير يعتمد على القوة الجسمانية بشكل أكبر، وهو ما سيجعل فريقه مطالباً بمحاولة تفادي الالتحامات مع منافسيه، ومحاولة لعب الكرة السهلة، واستغلال أنصاف الفرص للتسجيل منها.

وسيفقد العين خلال لقاء اليوم خدمات ثنائي الوسط، محمد عبدالرحمن ويحيى نادر، بسبب الإصابة، فيما لن يكون الوافد الجديد، المجري بالاس دجوجاك، متاحاً لدى المدرب، لعدم قيده آسيوياً.

وفي ظل الغيابات المتوقعة، فقد تشهد تشكيلة المدرب البرتغالي العديد من المفاجآت، خصوصاً على مستوى خط الدفاع، إذ يتوقع أن يبدأ المدافع محمد أحمد أساسياً في خانة الظهير الأيمن، بدلاً عن سعيد جمعة، بينما يشارك محمد شاكر في قلب الدفاع بجوار إسماعيل أحمد بدلاً عن الياباني شيوتاني، على أن يستعين بالأخير في وظيفة المحور لسد فراغ غياب عجب ويحيى نادر.

وأسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهمة إدارة المباراة لطاقم تحكيم كوري جنوبي، بقيادة كيمورا هيوركي حكم الساحة، يعاونه على الخطوط أوشي شينيجي مساعداً أول، ونيشي هاشي إيساو مساعداً ثانياً، والأردني أحمد يعقوب حكماً رابعاً، والسنغافوري عبدالملك بن عبدالبشير مقيماً للحكام.

بيدرو: لعب أول 3 مباريات على أرضنا ميزة

قال مدرب فريق العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، إن خوض فريقه للمباريات الثلاث الأولى في مرحلة دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا تعتبر مزية إيجابية، لكنها في المقابل تشكل عليهم مزيداً من الضغط الإيجابي، الذي سيتطلب من اللاعبين أن يكونوا قدر التحدي، كما يقع على الجماهير أيضاً واجب الوقوف خلف الفريق للحصول على النقاط التسع كاملة.

وقال في مؤتمر صحافي، أمس، إن مواجهة سيبهان تختلف عن المواجهة السابقة التي جمعتهم في الملحق بفريق بونيودكور الأوزبكي. وأضاف: «أنا أعرف أنها ستكون مختلفة، لكننا حالياً في وضع أفضل من الوقت الذي لعبنا فيه لقاء الملحق، وأعتقد أن مباراة اليوم سيفوز فيها الفريق الذي سيكون في كامل تركيزه، ويستغل أنصاف الفرص التي سيحصل عليها، وأتمنى أن يكون الفوز حليفنا».

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