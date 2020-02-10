الوحدة يتمرد على الراقي في الوقت القاتل

المصدر: سيد مصطفى – أبو ظبي

اكتفى الوحدة بالتعادل الإيجابي 1/1 أمام ضيفه الأهلي السعودي في المباراة التي جرت بينهما على استاد آل نهيان في العاصمة أبو ظبي لحساب المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا.

وكان الراقي السعودي هو البادي بالتسجيل عن طريق عبد الفتاح عسيري "61"، ثم نجح الكوري الجنوبي، تشانغ ووريم، في إدراك التعادل "90"

ودخل الوحدة اللقاء بشكل مثالي من حيث الاستحواذ والسيطرة، إلا أنه كاد أن يُعاقب عبر سلمان المؤشر، الذي تخطى فارس جمعة، وسدد في المرمى الخالي من حارسه، إلا أن الأرض انشقت عن البرازيلي، لوكاس بيمينتا، ليبعد الكرة قبل أن تحتضن الشباك.

ولم يتأثر العنابي بعد تلك المحاولة واستطاع أن يهدد مرماه من تسديدة خميس إسماعيل، لتضل الكرة طريقها إلى المرمى وتتحول لضربة ركنية دون أن تُستغل(11).

وعاد إيقاع اللعب ليهدأ بعد ذلك، قبل أن ينتفض الوحدة ويُسجل هدفه الأول عن طريق تيغالي إلا ان الحكم العُماني أحمد الكاف، أقر بخطأ على مهاجم العنابي ليُلغى الهدف(18).

وتحصل أصحاب الأرض على فرصة ذهبية للتقدم من ضربة حرة مباشرة في مواجهة المرمى، سددها القائد إسماعيل مطر فوق العارضة (21).

وواصل تيغالي تهديده لمرمى ياسر المسيليم، عندما سدد كرة من داخل الصندوق، وأمسكها الحارس بصعوبة على مرتين.

وبدت خطورة هجمات الأهلي رغم قلتها تظهر على مرمى الوحدة، وتحديداً مع الدقيقة 34، حينما توغل عبد الرحمن غريب، من جهة اليسار ووزع لعبة عرضية ارتدت من الحارس، ولم يُحسن عبد الفتاح عسيري استثمارها على النحو المطلوب.

ودخل الفريق السعودي الحصة الثانية بشكل قوي، مستغلاً تراجع لاعبو الوحدة دون داع لنصف ملعبهم، وسعى سلمان المؤشر، لتهديد المرمى بكرة استقرت في أحضان الحارس (55).

ونجح الراقي أن يُعزز أفضليته بالتقدم عن طريق عبد الفتاح عسيري، الذي توغل من جهة اليمين مستغلاً خطأ دفاعي وسدد كرة صعبة على الحارس في الشباك.

وتدخل الحارس السعودي ليمنع هدف مُحقق على فريقه من محاولة إسماعيل مطر، ليبعدها على طريقة حراس كرة اليد بقدماه لركنية "70".

وضغط الوحدة بكافة خطوطه فيما تبقى من دقائق حتى تمكن من الوصول لمبتغاه وإدراك التعادل من "دربكة" أمام المرمى استغلها تشانغ ووريم، وسدد كرة ارتطمت في المدافعين وسكنت الشباك.

وكاد العنابي أن يدرك الفوز في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من تسديدة مبوكو، التي لعبها من ضربة ثابتة على حافة الصندوق لتحف بالعارضة قبل أن تستقر خارج الملعب.