حظوظ دبا الحصن في التأهل إلى «المحترفين» لم تتأثر بالخسارة أمام مسافي

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

اقترب فريق الإمارات من حجز إحدى بطاقتي الصعود لدوري الخليج العربي، بعد انفراده بصدارة دوري الدرجة الأولى عقب تحقيق فوز مستحق على الحمرية (2-1)، مستفيداً من الخسارة غير المتوقعة للوصيف دبا الحصن أمام مسافي بهدف نظيف في ختام منافسات الجولة 11، التي أقيمت يومي الخميس والجمعة الماضيين، وأسفرت بقية مبارياتها عن فوز البطائح على التعاون (2-1)، وتعادل الذيد مع دبا الفجيرة (1-1)، والعربي مع مصفوت (2-2).

وبموجب هذه النتائج أصبح رصيد الإمارات (27) نقطة يليه دبا الحصن (24) نقطة بالمركز الثاني، ثم البطائح والحمرية ولكل منهما (19)، ثم دبا الفجيرة (18)، يليهم العربي ومصفوت (13)، ثم العروبة والذيد (11)، ومسافي (7)، وأخيراً التعاون بنقطتين.

ويكشف جدول الترتيب عن أن خسارة دبا الحصن أمام مسافي لم تؤثر في حظوظه، بعد أن خسر ملاحقه الحمرية، وتعادل دبا الفجيرة ليبقى الفارق بينه وبين صاحب المركز الثالث البطائح خمس نقاط، بينما ابتعد فريق الإمارات بفارق ثماني نقاط عن صاحب المركز الثالث في صدارة مطمئنة لـ«الصقور».

وعاد البطائح للواجهة بعد سلسلة من النتائج المتواضعة ليفرض نفسه طرفاً أساسياً في المنافسة على الصعود برهان كسب النقاط مع الفرق التي تنافسه بشكل مباشر، في المقابل أصبحت مسؤولية لاعبي ومدرب دبا الفجيرة أكبر حتى نهاية الموسم، حيث سيحتاج هو الآخر للفوز بجميع المباريات من أجل تقوية حظوظه بالعودة مجدداً للأضواء.

من جانبه، أكد المدرب المواطن لفريق مسافي جمال الحساني، أن فوز فريقه على وصيف ترتيب الدوري، دبا الحصن، ليس مفاجأة بل هو انعكاس حقيقي للجهود التي بذلها مجلس إدارة النادي برئاسة سعيد حمود المحرزي والجهاز الفني، مؤكداً ان الفريق استفاد من فترة الانتقالات الشتوية بشكل واضح، ومن إصرار اللاعبين أنفسهم على استعادة الصورة الفنية الحقيقية لهم، كاشفاً عن تطلعاته لتحقيق الفوز على نادي الإمارات المتصدر.

وقال الحساني، لـ«الإمارات اليوم»: «الفوز على المتصدر من شأنه أن يعيد للنادي هيبته، تزامناً مع الفوز على الوصيف دبا الحصن، وبهذه النتيجة المستحقة، الكل سوف يحسب لمسافي حساباً مختلفاً، ومن أجل ذلك سنواصل تقديم العروض القوية ولا يهمنا من هو المنافس، لأننا في تحدٍ مع أنفسنا وليس مع الفرق الأخرى».

وأوضح: «سنعمل على أن تستمر نتائج مسافي إيجابية حتى نهاية الموسم، لنؤكد قدرتنا على تقديم مستويات تليق بتاريخ النادي، ونطوّر مركزنا في ترتيب البطولة».

الطويل: هدفنا مواصلة الانتصارات

أكد عضو مجلس إدارة شركة الإمارات لكرة القدم، مشرف الفريق الأول خليل الطويل، أن «الصقور» يحترم فريق مسافي وجميع فرق البطولة، مبيناً أن هدف الإمارات مواصلة الانتصارات وصولاً لدوري المحترفين. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «نحترم فريق مسافي بتطلعاته، الا أننا نرى كل مباراة بمثابة مباراة نهائية اياً كان الفريق المنافس وموقفه في الترتيب، وسعداء بالمستوى الفني الذي يقدمه اللاعبون، والذي يسعدنا أنه يتطوّر من مباراة لأخرى من جميع النواحي».