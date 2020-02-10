أخطاء دفاع العين «قاتلة»

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■دبي

حافظ شباب الأهلي على صدارته لدوري الخليج العربي، رغم خسارته في الجولة 16 أمام الجزيرة، في مباراة ممتعة نجح خلالها لاعبو «فخر أبوظبي» في تقديم وجه رائع لكرة القدم، خصوصاً في ما يتعلق بطريقة تسجيل هدف الفوز، عن طريق الموهوب خلفان مبارك، فيما لم ينجح العين في ملاحقة شباب الأهلي وتضييق الخناق عليه، خصوصاً أنه يملك مباراة مؤجلة، بعد تعادله على أرضه أمام الشارقة رغم تسيّده المباراة، خصوصاً في الشوط الثاني بنسبة استحواذ وصلت إلى 74.1%.

العين في مباراة الشارقة سدد على المرمى 29 تسديدة منها 20 تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وحصل على 15 ركلة ركنية مقابل أربع ركلات للشارقة، وفي النهاية لم ينجح في التسجيل إلا من خلال رأسية لابا كوجا، ليؤكد أن هناك مشكلة ما في الفريق مع المدرب البرتغالي، بيدرو ايمانويل، الذي أسهم في تطور الأداء، لكن الفريق يفتقد النتائج التي تبرهن على هذا التحول الكبير، وسط منافسة قوية بين خمسة فرق على لقب الدوري، وهي شباب الأهلي والجزيرة والشارقة والوحدة والعين.

الوصل والنصر عادا من جديد ليكونا لغزاً محيراً بتعادل الأول مع عجمان، وخسارة الثاني من الظفرة، ولا يعرف سبب تراجع النتائج، خصوصاً العميد الذي بدأ يتراجع بشكل كبير، حيث فقد 11 نقطة في أربع مباريات ليست أمام فرق الصدارة، كانت كفيلة في حال الحصول عليها أن تصل بالفريق إلى النقطة 35، أي في المركز الثاني خلف شباب الأهلي بنقطة واحدة، وتأثر العميد أمام الظفرة بحالة الطرد، وفي المقابل أصبح فريق الظفرة من الفرق المنافسة بالوصول إلى النقطة 26، ليواصل كتابة الأرقام القياسية له في البطولة.

أصحاب السعادة (الوحدة) عادوا للمنافسة على لقب الدوري عقب نجاحهم في تخطي الفرق غير المنافسة على اللقب، في الجولات الخمس الماضية، وهو ما لم يفعله النصر، وفي المقابل اشتغل صراع الهبوط بين أربعة فرق، هي: اتحاد كلباء الذي واصل نتائجه السلبية، وحتا العائد إلى الانتصارات، إضافة إلى الفجيرة وخورفكان اللذين تعادلا سوياً في مباراة الجولة.

ورصدت «الإمارات اليوم»، سؤالاً عن رأي الجمهور في العين واستمرار فقدان النقاط، بسؤال على «تويتر»، «شاركنا الرأي.. رغم الأداء القوي للعين أمام الشارقة في ختام الجولة 16 من دوري الخليج العربي، إلا أنه لايزال يفقد النقاط، خصوصاً على أرضه، فما السبب في ذلك؟، وتم رصد ثلاث إجابات، هي: تراجع مستوى كايو، الأخطاء الدفاعية القاتلة، عدم التأقلم مع فكر المدرب.

وخلال التصويت، الذي شارك فيه 396 مشاركاً، رأى 59.9% من المشاركين أن سبب النتائج السلبية للعين وفقدان النقاط، هو الأخطاء الدفاعية القاتلة التي يقع فيها الفريق، في حين رأى 22.3% أن السبب هو تراجع مستوى كايو، ورأى 17.8% أن السبب هو عدم التأقلم مع فكر المدرب الجديد.

من جانبه، أبدى المحلل الرياضي، خالد عبيد، إعجابه بمستوى الجولة 16، والمباريات الكبيرة التي شهدتها، خصوصاً قمتَي شباب الأهلي والجزيرة، والعين والشارقة، وأوضح أن مدرب الجزيرة تعامل بشكل رائع مع المباراة، وعالج سلبيات الفريق التي كانت موجودة في الفترة الماضية بإغلاق المساحات خلف عمر عبدالرحمن وخلفان مبارك، فلم يعطِ المساحات لفريق شباب الأهلي لبناء الهجمات.

وقال خالد عبيد لـ«الإمارات اليوم»: «العين قدم مباراة كبيرة وفعل كل شيء في مباراة الشارقة، وهو أقرب الفرق لمنافسة شباب الأهلي على لقب الدوري، خصوصاً أنه يملك مباراة مؤجلة، إضافة إلى كونه سيقوم بالتعاقد مع اللاعب المجري جوجاك، وبالتالي سيكون من الفرق القوية المنافسة على لقب الدوري بما يقدمه، مع معالجة السلبيات الموجودة في خط الدفاع».

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