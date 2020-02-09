فييرا: الدوري «المجنون» يجعل عجمان لا يضمن البقاء

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد لاعب عجمان، البرازيلي فاندر فييرا، أن «الدوري المجنون يجعل (البرتقالي) لا يضمن البقاء مع المحترفين، رغم وصول رصيد الفريق إلى 18 نقطة»، وهذا في إشارة منه إلى تقلب النتائج ما بين مختلف الفرق، ومن جولة إلى أخرى، حتى بالنسبة لعجمان نفسه، الذي لا تستقر نتائجه رغم تحسنها في الفترة الأخيرة.

وكان عجمان قد تعادل في نهاية الجولة الـ16 لدوري الخليج العربي مع الوصل، بهدف لكل منهما، رغم تقدمه في النتيجة، أول من أمس، على استاد الوصل في زعبيل.

وقال فييرا لـ«الإمارات اليوم» إن عجمان حصل على نقطة مهمة جداً في مشواره بالدوري، موضحاً: «كنا قريبين من تحقيق الفوز، بعدما قدمنا مباراة جيدة جداً، إذ إن اللاعبين قدموا 100% من جهدهم، وكانت لدينا أكثر من فرصة لتعزيز تقدمنا في النتيجة، بينما بسبب خطأ في تمرير الكرة، تمكن الوصل من إحراز التعادل».

وأضاف: «لا أرغب في الحديث عن التحكيم، إذ كانت هناك مخالفة لمصلحة عجمان قبل إحراز الوصل لهدف التعادل، لكن بشكل عام الحكم معرّض للخطأ، وهذه الأمور تحدث في كرة القدم».

وشدّد فييرا على أن عجمان، رغم ارتفاع رصيده، لم يضمن البقاء، وقال: «هذا الدوري مجنون، من الصعب أن نقول إننا ضمنا البقاء، لأنه يجب أن نضع في الاعتبار تبقي 10 جولات، فقد شاهدنا خورفكان، الذي يحتل المركز الأخير في لائحة الترتيب، يحقق الفوز على الشارقة، وكل شيء من الممكن حدوثه، وفي الموسم الماضي شاهدنا إثارة كبيرة في الجولات الأخيرة، لذلك يجب أن نكون بكامل تركيزنا في المباريات المقبلة».

وعن سر تفوق عجمان أمام الفرق الكبرى، بالفوز على النصر، والتعادل مع الجزيرة والوصل، بينما نتائجه تختلف مع أندية أخرى، آخرها الخسارة من بني ياس، قال: «لا يوجد فارق بين فرق وأخرى، إذ إن جميع المباريات صعبة، وعلى سبيل المثال لم يتوقع أحد أن تخسر البرازيل بسبعة أهداف مقابل هدف على أرضها أمام ألمانيا، في نصف نهائي كأس العالم، وكل النتائج متوقعة في أي مباراة، وفقاً للمردود الذي يقدمه كل فريق». ورداً على سؤال حول مستقبله مع عجمان، وإذا كان سيستمر مع الفريق في الموسم المقبل، قال: «عقدي ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي، وحالياً لا أفكر في الحديث عن تجديد عقدي من عدمه، أنا سعيد هنا، إذ لعبت موسماً ونصف الموسم، وتحدث معي مسؤولي الإدارة معي بهذا الشأن وعندما يأتي وكيل أعمالي سنرى ماذا سيحدث، لكن بشكل عام الأجواء هنا في الإمارات رائعة وإذا حصلت على فرصة البقاء هنا 10 أو 15 سنة سأكون سعيداً جداً، خصوصاً أن أسرتي سعيدة هنا، ونتمنى البقاء أطول فترة ممكنة في الدولة».

ريجيكامب: الحَكَم لم يحتسب ركلة جزاء للوصل

قال مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، إن «الحكم لم يحتسب ركلة جزاء كنا نستحقها في الشوط الثاني»، مؤكداً، في تصريح صحافي، أن فريقه كان يستحق أكثر من التعادل.

وأوضح أن الوصل سيطر على مجريات اللعب، لكن عجمان أحرز هدفاً قبل نهاية الشوط الأول، بينما أهدر «الفهود» العديد من الفرص المحققة، كما أشاد بأداء الألماني، كريستيان تريش، في ظهوره الأول مع الفريق.

الرمادي: نقطة من أرض الوصل أمر جيد

أبدى مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، رضاه عن التعادل أمام الوصل، رغم أن «البرتقالي» كان متقدماً في النتيجة حتى الدقائق الأخيرة، مبيناً، في تصريح صحافي، أن «الحصول على نقطة من أرض ملعب الوصل نتيجة جيدة».

وتابع الرمادي: «الوصل خاض المباراة ولديه حافز كبير لتعويض خسارته أمام العين»، لافتاً إلى أن عجمان واجه صعوبات قبل المباراة، لكن اللاعبين قدموا مباراة جيدة جداً.

عجمان رفع رصيده في الدوري إلى 18 نقطة في المركز العاشر، بفارق تسع نقاط عن خورفكان الأخير.