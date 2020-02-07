هدف عالمي من خلفان مبارك يعيد الإثارة إلى دوري الخليج العربي

المصدر: أحمد طارق-دبي

أحرز خلفان مبارك هدفاً عالمياً، ليعيد الجزيرة الإثارة إلى دوري الخليج العربي، بعدما فاز على شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف، أمس، على استاد راشد في نادي شباب الأهلي، في الجولة الـ 16 من دوري الخليج العربي، ليرفع "فخر أبوظبي" رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني بينما توقف رصيد "فرسان دبي" عند 36 نقطة في صدارة الترتيب.

ومنح شباب الأهلي الفرصة لملاحقيه على الصدارة لتقليص الفارق، إذ يلتقي اليوم العين مع الشارقة، خصوصاً أن "فرسان دبي" تعثر في الجولة الماضية بالتعادل مع الفجيرة، بينما استعاد الجزيرة حظوظه في المنافسة على اللقب.

سيطر الجزيرة على مجريات اللعب في أول خمس دقائق، وكان الأكثر نشاطاً في الناحية الهجومية، إذ سدد عمر عبدالرحمن كرة قوية في الدقيقة الأولى مرت بجوار القائم، قبل أن يقود هجمة منظمة ومرر الكرة إلى عبدالله رمضان، الذي مررها إلى علي مبخوت الذي سدد الكرة في المرمى مباشرة (4).

ورد شباب الأهلي سريعاً من أول هجمة وصلت إلى عيد خميس الذي لعب كرة عرضية، وارتقى لها المولدوفي لوفانور هنريكي وحولها برأسه في المرمى (11)، بينما كاد لوفانور أن يضيف الهدف الثاني من مجهود فردي رائع، ولكن علي خصيف تألق وتصدى للكرة وأكملها الإسباني بيدرو كوندي قبل أن يبعدها مجدداً حارس مرمى الجزيرة (20).

وبات "فرسان دبي" الأفضل بفضل النشاط الكبير من الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا ولوفانور الذي أهدر فرصة أخرى من كرة عرضية لعبها عبدالله النقبي، وحولها اللاعب المولدوفي برأسه فوق العارضة (22)، بينما تراجع أداء الفريقين بعدما كثرت التمريرات الخاطئة من اللاعبين وتعددت المخالفات، إذ حصل كل من عيد خميس وأحمد عبدالله جميل على إنذارين.

أما الشوط الثاني شهد أفضلية من الجزيرة الذي سيطر على وسط الملعب، ولكن من دون خطورة على مرمى شباب الأهلي، قبل أن ترتفع الإثارة بخروج لاعب "فرسان دبي" أحمد عبدالله جميل بالبطاقة الحمراء بحصوله على الإنذار الثاني، ثم طرد المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا بسبب اعتراضه على الحكم (59).

ورغم النقص العددي في خط دفاع شباب الأهلي، إلا أن أروابارينا لم يشرك مدافع، واستمرت الأسماء نفسها التي بدأت المباراة، بينما أعاد عبدالله النقبي للعب في مركز الظهير الأيمن، في المقابل ضغط الجزيرة لتسجيل الهدف الثاني، وأهدر علي مبخوت فرصة خطرة عندما استلم كرة أمام منطقة الجزاء وسدد الكرة في أقدام مدافعي شباب الأهلي، بينما خرج لاعب الجزيرة، البرازيلي دي أوليفيرا بالبطاقة الحمراء، قبل أن يحرز خلفان مبارك هدف الفوز بطريقة رائعة في الدقيقة 88.