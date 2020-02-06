«بن بطل» يطلب لقب ثانية جولات «آل مكتوم» على ميدان اليوم

المصدر: جوني جبور - دبي

يختبر جواد غودولفين «بن بطل» لأول مرة الأراضي الرملية في تحدٍّ مع تسعة من منافسيه يتقدمهم الجوادان «كمبير» و«غرونكوسكي»، في لقب الجولة الثانية من كأس آل مكتوم للخيول المهجنة الأصيلة «غروب 2»، لمسافة 1900 متر، وتجري في الشوط الخامس والرئيس من السباق السادس في سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، الذي يقام اليوم على مضمار ميدان، وترعى أشواطه السبعة «مبادلة» للاستثمار، بإجمالي جوائز يبلغ مليوناً و300 ألف دولار، وينافس في ألقابها 80 من نخبة الخيول المحلية والدولية.

ويشهد السباق في ثانية بطولاته الرئيسة منافسة بين 16 من نخبة خيول مسافة الميل (1600 متر رملي)، في لقب بطولة «2000 غينس الإماراتي»، والبالغ إجمالي جوائزها ربع مليون دولار.

وتتجه الأنظار إلى الشوط الخامس البالغ إجمالي جوائزه 450 ألف دولار، ويمثل ثانية جولات كأس آل مكتوم، حيث سيقود ممثل غودولفين «بن بطل»، الفارس كريستوف سوميلون لدخول تحدي أسماء لامعة على صعيد المسارات الرملية، يتقدمها «كمبير» المملوك للشيخ راشد بن حميد النعيمي، بإشراف المدرب دووغ واطسون، وقيادة الفارس باتريك دوباس، الساعي لحصد انتصاره الثاني في «كأس آل مكتوم» عقب تتويجه الشهر الماضي بلقب الجولة الأولى، بجانب وصيف كأس دبي العالمي 2019 «غرونكوسكي» المملوك لنقابة فينكس وخالد بن ميشرف، بإشراف المدرب الوطني سالم بن غدير، وقيادة الفارس مايكل بارزالونا، في الظهور الثاني للجواد عقب حلوله في المركز الثالث قبل شهرين.

ويشهد الشوط الثالث «2000 غينس الإماراتي» منافسة بين 16 جواداً من عمر ثلاث سنوات في لقب البطولة الكلاسيكية التي تجري على المسار الرملي، إذ يدفع مدرب غودولفين سعيد بن سرور بالجواد القوي «ليزر شو» الفائز في سباقه الأخير بفارق 4.5 طول عن أقرب منافسيه، كما يبرز في القائمة ممثل غودولفين الثاني «كلور إميدج» بإشراف بن سرور أيضاً.

ويدخل دائرة المنافسة في اللقب الجواد الأعلى تصنيفاً في هذا الشوط «فور ليفت» المملوك لـ«ريدمان رايسنغ» بإشراف المدرب دووغ أونيل وقيادة الفارس وليام بيوك.

في جانب آخر يدفع المدرب مايك ديكوك في أول أشواط الأمسية بالمهرة المتميزة «بيلا فيفر» المملوكة لـ«اسطبلات جي وفيكتور أزامبولو»، للمنافسة في لقب «تحضيري ميدان كلاسيك»، البطولة التي تجري في الشوط الافتتاحي والمخصصة لخيول من عمر ثلاث سنوات ولمسافة 1400 متر عشبي، والبالغ إجمالي جوائزها 100 ألف دولار.

وتنافس المهرة غير المهزومة في المسافات القصيرة «بيلا فيفر» والفائزة في السباقات الأربعة التي خاضتها في مسيرتها، 13 من منافسيها، يبرز منها المهر «بي بريبيرد» لعبدالله المنصوري، بإشراف المدرب سايمون كريسفورد.

وتدفع إسطبلات «غودولفين» بخمسة خيول تمثلها في هذا الشوط، من أبرزها المهرة «فاينال سونغ» بإشراف المدرب سعيد بن سرور، والتي سبق لها الفوز قبل شهر في ظهورها الأول محلياً.

• 7 أشواط في سباقات ميدان اليوم، بإجمالي جوائز تبلغ مليوناً و300 ألف دولار، وينافس في ألقابها 80 من نخبة الخيول المحلية والدولية.