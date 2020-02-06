العنبري: سنواجه العين بسلاح الأداء الجماعي

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أكد مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري، أنه سيواجه العين خلال اللقاء المرتقب بينهما يوم غد ضمن الجولة 16 لدوري الخليج العربي بسلاح الأداء الجماعي، لافتاً إلى أنه رغم أن العين فريق كبير ويعد الآن في أفضل حالاته ويلعب هذه المباراة على أرضه ووسط جمهوره، إلا أن الشارقة يخوض المباراة برغبة الفوز والاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية في أعقاب التراجع الأخير في نتائج الفريق في الدوري، لافتاً إلى أن هناك 11 جولة تبقت في الدوري، وأن الشارقة يسعى خلالها لتحقيق نتائج إيجابية.

وقال العنبري خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة الذي عقد أمس بمقر النادي بمنطقة الحزانة: «العين فريق كبير له احترامه ويعد أفضل فريق في الدوري حالياً. ثقتي كبيرة بقدرة لاعبي الشارقة على تقديم المردود الإيجابي المطلوب».

وأشار العنبري إلى أن صعوبة المباراة تكمن في أن الفريقين يتواجدان ضمن الفرق المنافسة في بطولة الدوري، مشدداً على أن الأمر الأهم بالنسبة لهم في الشارقة هو تقديم مستوى طيب وعودة الفريق لمستواه الحقيقي، لافتاً إلى أنه في كرة القدم من الصعب التكهن بنتيجة المباراة.

وأكد العنبري أن مشكلة الشارقة في الفترة السابقة تمثلت في عدم الاستقرار في التشكيلة، مشيراً إلى أنه يأمل أن تشهد الفترة المقبلة استقراراً في تشكيل الفريق.