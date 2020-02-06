شباب الأهلي والجزيرة.. قمة نجوم الدوري

المصدر: أحمد طارق - دبي

تترقب ثلاثة أندية أن يحقق الجزيرة الفوز على شباب الأهلي، عندما يلتقي الفريقان في الساعة 20:15 على استاد راشد، في الجولة الـ16 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، إذ تأمل أندية العين والشارقة والوحدة أن يتعثر «فرسان دبي» حتى تعود الإثارة إلى صراع المنافسة في اللقب.

ويتصدر شباب الأهلي لائحة ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، بينما تتساوى ثلاثة أندية هي: الشارقة والعين والجزيرة في المركز الثاني برصيد 27 نقطة، ولدى «الزعيم» مباراة مؤجلة أمام اتحاد كلباء، كما يحتل الوحدة المركز الخامس برصيد 26 نقطة.

ويسعى الجزيرة إلى خدمة نفسه في المقام الأول، خصوصاً أن مواجهة شباب الأهلي تعد الفرصة الأخيرة للفريق للاستمرار بالمنافسة في اللقب، بعدما تلقى الخسارة في الجولة الماضية في «الديربي» أمام الوحدة بهدف دون رد، ليخسر الفريق ثلاث نقاط مؤثرة، وفي حال خسارته اليوم فإن الفريق سيبتعد منطقياً عن المنافسة، أما الفوز فسيعيد حسابات اللقب بين أكثر من نادٍ.

واستفادت أندية الشارقة والعين والوحدة من تعثر شباب الأهلي في الجولة 15، بتعادله خارج أرضه مع الفجيرة من دون أهداف، إذ فاز «الملك» على اتحاد كلباء، وتغلب «الزعيم» على الوصل، أما «العنابي» فحقق الفوز الرابع على التوالي، ليقفز إلى المركز الخامس، ويقلص الفارق مع المركز الثاني إلى نقطة واحدة.

ورغم أن الجزيرة يضم مجموعة رائعة من اللاعبين المواطنين والأجانب، فإن الفريق بات «لغزاً محيراً» بسبب تراجع مستوى اللاعبين والنتائج التي حققها الفريق في آخر أربع مباريات، إذ خسر مرتين أمام النصر والوحدة وتعادل مع عجمان، بينما حقق الفوز في مباراة واحدة على الظفرة، ليخسر ثماني نقاط كانت كفيلة باقترابه من شباب الأهلي بفارق نقطة واحدة لمصلحة الأخير.

في المقابل، يخوض شباب الأهلي الاختبار الأصعب لتعزيز موقعه في صدارة الترتيب، خصوصاً أن المواجهة أمام منافس مباشر في اللقب، إضافة إلى أن «فرسان دبي» في حال تعثره مجدداً سيخوض المباريات المقبلة تحت ضغط كبير، بسبب تقليص فارق النقاط مع ملاحقيه.

ويأمل شباب الأهلي أن يؤكد تفوقه على الجزيرة في الموسم الحالي، بعدما حقق الفوز عليه الشهر الماضي بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس الخليج العربي، كما فاز شباب الأهلي في دور المجموعات من البطولة نفسها بأربعة أهداف دون رد، بينما تعادل الفريقان بلقاء الذهاب في أبوظبي من دون أهداف.

وعلى صعيد الغيابات، تتشابه ظروف الفريقين، إذ تحوم الشكوك حول جاهزية البرازيلي ماركوس كينو للمشاركة مع الجزيرة، بسبب عدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي أبعدته عن آخر مباراتين، كما سيغيب المغربي مراد باتنا بعدما تعرض للإصابة أمام الوحدة، أما شباب الأهلي فسيستمر افتقاده لخدمات اللاعب البرازيلي ليوناردو دي سوزا، والأمر نفسه بالنسبة إلى أحمد خليل الذي عاد إلى التدريبات، لكن فرصته صعبة في المشاركة بالمباراة من بدايتها، وقد يدخل القائمة ويكون ضمن البدلاء.

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