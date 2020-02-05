العنبري يكشف خطة فريق الشارقة لمواجهة العين

المصدر: منصور السندي-الشارقة

أكد مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري أنه سيواجه العين خلال اللقاء المرتقب بينهما بعد غد الجمعة ضمن الجولة 16 لدوري الخليج العربي لكرة القدم بسلاح الأداء الجماعي، لافتا إلى أنه ورغم أن العين فريق كبير ويعد الآن في أفضل حالاته ويلعب هذه المباراة على أرضه ووسط جمهوره الا أن الشارقة يخوض المباراة برغبة الفوز والاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية في اعقاب التراجع الأخير في نتائج الفريق في الدوري، لافتا إلى أن هناك 11 جولة تبقت في الدوري وأن الشارقة يسعى خلالها لتحقيق نتائج إيجابية.

وقال العنبري خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر النادي بمنطقة الحزانة في الشارقة" العين فريق كبير نحترمه كونه ويعد افضل فريق في الدوري حاليا لكن ثقتي كبيرة بقدرة لاعبي الشارقة في تقديم المردود الإيجابي المطلوب".

ويجلس الشارقة في المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري برصيد 27 نقطة بفارق الاهداف عن العين صاحب المركز الثالث الذي يتساوى معه في ذات الرصيد.

وأشار العنبري إلى أن صعوبة المباراة تكمن في أن الفريقين يتواجدان ضمن الفرق المنافسة على بطولة الدوري، مشددا على أن الأمر الأهم بالنسبة لهم في الشارقة هو تقديم الفريق لمستوى طيب والعودة لمستواه الحقيقي، لافتا إلى أنه في كرة القدم من الصعب التكهن بنتيجة المباراة.

وأكد العنبري أن مشكلة الشارقة في الفترة السابقة تمثلت في عدم الاستقرار في التشكيلة، مشيرا إلى أنه يأمل في أن تشهد الفترة المقبلة استقرارا في تشكيلة الفريق