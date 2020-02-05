معاقبة مطر وخميس إسماعيل بسبب «قميص كوبي براينت»

المصدر: منصور السندي - دبي

عاقبت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها أمس، بمقر الاتحاد في دبي، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، لاعبي الوحدة إسماعيل مطر وخميس إسماعيل، بالغرامة ألف درهم لكل منهما لرفعهما قميصاً عقب تسجيل الوحدة الهدف الثاني في مرمى الفجيرة، خلال مباراة الفريقين بالجولة 14 لدوري الخليج العربي، وذلك تضامناً مع أسطورة كرة السلة الأميركي الراحل كوبي براينت، الذي توفي الأسبوع الماضي إثر تحطم طائرة هليكوبتر كان على متنها مع ابنته الصغيرة، وسبعة أفراد آخرين.

واعتبرت اللجنة على لسان نائب رئيسها المتحدث الرسمي المستشار حمدان الزيودي في تصريح صحافي، أن التصرف يتعارض مع اللوائح التي تمنع رفع اللافتات والصور مثلما حدث من قبل مع لاعب العين التوغولوي لابا كودجو، الذي عاقبته اللجنة لرفعه قميصاً يحمل صورة والده المتوفى.

من جانب آخر قررت اللجنة تأجيل البت في الشكوى المقدمة من فريق كواترو ضد فريق الموج بسبب عدم وجود سيارة إسعاف مجهزة، وكذلك عناصر أمن خلال مباراة الدرجة الثانية، إلى اجتماعها الاثنين المقبل.

وقال الزيودي إن التأجيل جاء بهدف تقصي الحقائق مع جميع الأطراف المعنية.