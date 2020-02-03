الحبتور والشيخة عليا في نصف نهائي كأس البولو الفضي

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

فاز فريق الشيخة عليا على نظيره زيدان 9-7، وغنتوت على ذئاب دبي 10-9 في الدور التمهيدي من بطولة كأس دبي الفضية للبولو، التي أقيمت أول من أمس، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية. وتأهل فريق الشيخة عليا إلى الدور قبل النهائي لملاقاة فريق الحبتور متصدر البطولة في الثانية من بعد ظهر الغد، فيما ستجمع المباراة الثانية بين فريقي سموّ الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق غنتوت في الساعة الرابعة.

يذكر أن اللجنة المنظمة منحت عشاق اللعبة فرصة متابعة مباريات الغد عبر الإنترنت، من خلال البث المباشر لقناة «بولو لاين».