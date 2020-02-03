إسلام خان: أريد البقاء في العين أطول وقت

المصدر: معاذ كمبال - العين

نفى الوافد الجديد إلى صفوف فريق العين، الدولي الكازاخي بروزهان إسلام خان، وجود أي معوقات يمكن أن تواجهه لكون عقده مع «الزعيم» يستمر حتى نهاية الموسم الجاري، مؤكداً أنه يرغب في الاستمرار في الفريق لفترة أطول، وأنه شكّل انطباعاً جيداً خلال مشاركته في الدقائق الأخيرة من لقاء أول من أمس، الذي جمع «الزعيم» بفريق الوصل ضمن الجولة 15 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، في وقت أبدت فيه بعض الجماهير تخوفها من وصول عروض للاعب حال تألقه بالطريقة نفسها للاعب السابق، المصري حسين الشحات مع ناديه مصر المقاصة.

وأكد في تصريحات صحافية عقب نهاية مباراتهم أمام «الإمبراطور» مساء أول من أمس، أن التعاون الذي لمسه من زملائه في الفريق يجعله يرغب في البقاء في صفوف «الزعيم»، مشيراً إلى أنه يأمل في أن يسخر إمكاناته وخبراته كافة التي اكتسبها خلال مشواره لصالح فريقه الجديد، وقال: «الجميع متعاون معي هنا، عقدي صحيح حتى نهاية الموسم، ولكن ذلك لا يُشكل عليّ ضغوطاً».

وشارك إسلام خان في أول مباراة رسمية له مع «الزعيم» بعد أن اشترك مكان لاعب الوسط أحمد برمان وتلقّى اللاعب تحية مطولة من قبل جماهير فريقه، وظهر اللاعب بصورة جيدة وأبدع في بعض اللمسات كما صنع الهدف الخامس الذي سجله زميله في الفريق جمال معروف في الدقيقة 3+90.

وحظي إسلام خان خلال المباراة بدعم بعض أفراد الجالية الكازاخية، الذين حضروا في المدرجات لمشاهدته وهو يخطو أولى خطواته في أرضية استاد هزاع بن زايد، بعد أن وقع عقداً يوم الجمعة الماضي مع العين لمدة ستة أشهر في صفقة انتقال حر.

وأكد الدولي الكازاخستاني إسلام خان أن السبب في موافقته على العرض الذي تلقاه من إدارة نادي العين، هو رغبته في المشاركة مع الفريق في دوري أبطال آسيا، وقال: «وصلني اتصال من طرف إدارة نادي العين، أخبروني بأنهم يرغبون في التعاقد معي، لقد حرصت على مشاهدة بعض المباريات للفريق وعرفت أيضاً أنهم ينافسون في البطولة الآسيوية، وقلت في نفسي إنها فرصة جيدة».

ريجيكامب: لعبنا بشكل سيّئ أمام العين

قال مدرب الوصل، الروماني، لورينت ريجيكامب، إن فريقه لعب المباراة بشكل سيّئ، وإنهم منحوا العين المساحات التي استفادوا منها في الوصول إلى شباكهم، موضحاً أنهم بعد طرد مدافع فريق العين سالم عبدالله بالبطاقة الحمراء في منتصف الشوط الثاني حصلوا على بعض الفرص، لكنهم لم يستغلوها بالشكل الصحيح. وأشار المدرب ريجيكامب في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء إلى أنه سيجتمع بلاعبيه للحديث معهم حول ما حدث في لقاء العين.

بيدرو: من الصعب ضم لاعب بمواصفات إسلام في الشتاء

أكد مدرب فريق العين، البرتغالي، بيدرو إيمانويل، أنه من الصعب التعاقد مع لاعبين جيدين بمواصفات لاعبه الجديد، الدولي الكازاخي بروزهان إسلام خان، لعدم وجود وفرة من الخيارات بالانتقالات في منتصف الموسم.

وقال بيدرو في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء في تعليقه على الفوز الكبير على الوصل: «بدأنا المواجهة وأنهيناها بأفضل صورة، الأمر الذي يمنحنا الثقة المطلوبة لمتابعة النتائج القوية، وفي اعتقادي أن التقدم بهدفين نظيفين في بداية المباراة منحنا الدافع المهم لحصد النقاط الثلاث، وارتكبنا خطأ بمنح المنافس الفرصة للسيطرة لأننا عندما كنا نفقد الكرة لا نستعيدها في الوقت المناسب، ولكننا في شوط المباراة الثاني استعدنا توازننا من خلال تعديل بعض المراكز وحسمنا النتيجة لصالحنا».

النجم الجديد:

عقدي المستمر حتى نهاية الموسم لا يُشكل عليّ ضغوطاً.