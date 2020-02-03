الفردان: هبط مستوى بعض لاعبي النصر فتراجعت النتائج

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد لاعب فريق النصر حبيب الفردان، أن سبب تراجع نتائج نادي النصر يعود إلى هبوط مستوى بعض لاعبي الفريق، وعدم التركيز والأخطاء الفردية التي أثرت كثيراً في نتائج الفريق بعد الفوز بلقب كأس الخليج العربي.

وكان النصر قد تعرض لخسارة جديدة أمام عجمان في الجولة 15 من الدوري بهدف دون مقابل، ما أفقده فرصة المنافسة على لقب الدوري بعد أن فقد ثماني نقاط متتالية.

وقال حبيب الفردان، في تصريحات صحافية: «لا توجد مشكلات في الفريق، هي في النهاية كرة قدم ووارد فيها الخسارة، لكن أعتقد أن السبب يعود إلى عدم تركيز بعض اللاعبين أثناء المباراة وهبوط مستوى عدد منهم».

وأضاف: «لا أتوقع أن ننافس على لقب البطولة، لن نضحك على أنفسنا».