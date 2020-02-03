5 فرق تخطو نحو دوري الخليج العربي أقربهم الإمارات ودبا الحصن

المصدر: محمد فاضل - دبي

منحت الجولة الأخيرة من الدور الأول لبطولة الدرجة الأولى بكرة القدم صدارة مريحة لفريقي الإمارات ودبا الحصن اللذين يتشاركان في المركز الأول برصيد 24 نقطة، يليهما الحمرية في المركز الثالث (19 نفطة)، ثم دبا الفجيرة (17 نقطة) والبطائح (16 نقطة)، لتحتدم المنافسة على بطاقتي الصعود إلى دوري الخليج العربي بين الفرق الخمسة.

وكانت مباريات الجولة الماضية أسفرت عن فوز دبا الحصن على الذيد (2-1)، والعروبة على دبا الفجيرة (3-1)، والحمرية على مصفوت (5-1)، وبالنتيجة نفسها فاز البطائح على العربي، وتعادل التعاون مع مسافي (2-2).

وتتوجه الأنظار للجولة الجديدة يومي الجمعة والسبت المقبلين، إذ يلتقي الحمرية «الثالث» مع الإمارات «المتصدر»، ومسافي مع دبا الحصن، بينما يستقبل الذيد نظيره دبا الفجيرة، ويلتقي البطائح مع التعاون، وقد تؤدي نتائج مباريات هذه الجولة إلى رسم أول ملامح فرق الصعود أو أنها تسهم في تعقيد الموقف.

من جهته، أكد مدير الفريق الأول لنادي الإمارات خليل الطويل، أن الثقة العالية بالنفس تقف وراء الصدارة، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «قطعنا نصف الطريق، ولايزال أمامنا النصف الأصعب والأقوى، لكونه سيحدد صاحب بطاقة الصعود».