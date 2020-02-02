«دولية الفجيرة للتايكواندو» تصل محطتها الختامية اليوم

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

تصل منافسات بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو إلى محطتها الختامية، اليوم، بعد أن حققت مشاركة قياسية تمثلت في 2100 لاعب ولاعبة يمثلون 64 دولة في العالم، وتقام البطولة في مجمع زايد الرياضي. وتألق في صفوف الإمارات، لاعب نادي الشارقة فهد عبدالرزاق، الفائز بذهبية وزن 68 كلغ، ولاعب الفجيرة ياسر سمير صاحب الفضية، وكذلك لاعب الشارقة للدفاع عن النفس، عبدالله زهير، المتوج بميدالية فضية، وبرونزية بطلة العرب، بدرية محمد، من الفجيرة. وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد التايكواندو، العميد أحمد الزيودي، في تصريح صحافي إن الفجيرة أصبحت وجهة عالمية للتايكواندو، مبدياً سعادته بامتلاء مدرجات مجمع زايد بالجمهور حتى آخر مقعد.