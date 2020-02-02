«الملك» يخشى «الغرق» بالخسارة الخامسة على التوالي أمام كلباء

المصدر: منصور السندي - الشارقة

يخوض فريق الشارقة مواجهة مهمة اليوم أمام ضيفه اتحاد كلباء على ملعبه باستاد خالد بن محمد الساعة 5:15 مساء ضمن الجولة 15 لدوري الخليج العربي، إذ يخشى «الملك» أن يتكبد الخسارة الخامسة على التوالي والابتعاد بشكل كبير جدا عن المنافسة على لقب الدوري، إذ في حال خسارته، وفوز شباب الأهلي على الفجيرة، فقد يعني أن المتصدر سيبتعد عنه بفارق 14 نقطة.

ويبحث الشارقة اليوم عن استعادة كبريائه والعودة إلى سكة الانتصارات مجدداً، وإيقاف سلسلة الهزائم التي تعرض لها أخيراً، آخرها أمام خورفكان متذيل ترتيب الدوري، وقبلها أمام الظفرة والوحدة وشباب الأهلي، حيث تجمد رصيده عند 24 نقطة. ويعول الشارقة، الذي تأثر كثيراً بغياب لاعبه البرازيلي إيغور كورنادو، بسبب الإصابة، على محترفه الجديد، البرازيلي كايو لوكاس، في صنع الفارق.

وتمثل المباراة الاختبار الأخير لأحد أجانب الشارقة، الذي سيغادر، بحسب حديث المدرب عبدالعزيز العنبري، في المؤتمر الصحافي، حيث أكد أن مصيره، دون تسميته، سيتحدد في نهاية هذه المباراة. في الجانب الآخر، يأمل كلباء السير على خطى خورفكان وإلحاق الهزيمة بحامل اللقب. ويتطلع كلباء، صاحب الـ13 نقطة إلى إيقاف نزف النقاط بعدما خسر في ثماني مباريات، آخرها أمام الوصل علماً بأن لديه مباراة مؤجلة أمام العين.

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