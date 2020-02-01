أروابارينا: لاعب شباب الأهلي ليس «رجلاً آلياً»

المصدر: أحمد طارق ■دبي

أكد مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، أن تذبذب مستوى لاعبي «فرسان دبي»، يعد أمراً طبيعياً، مؤكداً أن اللاعبين ليسوا «رجلاً آلياً» حتى يلعبوا بمستوى ثابت في جميع المباريات.

وقال في مؤتمر صحافي، أمس، استعداداً لمباراة الفجيرة غداً بالجولة 14 من دوري الخليج العربي الذي يتصدره الفريق بفارق ثماني نقاط عن أقرب مطارديه الجزيرة: «جاهزون لهذه المباراة، إذ تعتبر مهمة جداً، ليست مباراة سهلة، لأنه فريق لديه الرغبة في تحقيق الفوز، ويضم في صفوفه مجموعة جيدة من اللاعبين، بينما الأهم بالنسبة لنا هو الاستعداد بدنياً بشكل جيد، وأتمنى أن نتجنب الأخطاء التي ارتكبناها في المباراة السابقة، وأن نحافظ على فارق النقاط في صدارة الترتيب».

وعن غياب التركيز أمام الفرق التي لا تنافس في اللقب، وكيفية تجنب ذلك الأمر أمام الفجيرة، قال: «نتحدث مع اللاعبين خلال التدريبات والجلسات التي نعقدها لمشاهدة المباريات السابقة، إذ إننا بالفعل لم نلعب بشكل جيد أمام حتا، ولكن أي فريق قد يتعرض للعب بصورة غير جيدة، خصوصاً أن لاعب شباب الأهلي ليس رجلاً آلياً يلعب بمستوى ثابت في جميع المباريات».

أما بالنسبة إلى عودة ماجد حسن، وحظوظ اللاعب الشاب عيد خميس في المشاركة مع الفريق، فقال: «نتعامل مع كل مباراة بشكل منفصل، وأمر مهم أن يضم الفريق عناصر خبرة، والأمر نفسه عدد من اللاعبين الشباب الذين أثبتوا أنهم يستحقون الحصول على هذه الفرصة، وأنا لا أجاملهم لأنهم فرضوا أنفسهم وقدموا مستويات جيدة جداً، بينما من المهم أيضاً أن نستعيد خدمات لاعب بقيمة ماجد حسن».

ورداً على سؤال حول الترشيحات التي زادت بشأن فوز شباب الأهلي بلقب الدوري، قال: «يجب أن نبتعد تماماً عن هذه الترشيحات، وأن يكون تركيزنا في تقديم كل ما لدينا، وأن نؤدي كل مباراة كأنها التي ستمنحنا اللقب، حتى نحقق الفوز بها»، مضيفاً: «من المهم جداً حصول اللاعبين على الراحة والتغذية بشكل جيد».

وتحدث عن الغيابات، قائلاً: «أحمد خليل في مرحلة الاستشفاء، والبرازيلي ليوناردو دي سوزا سنرى خلال التدريب الأخير قدرته على المشاركة من عدمها، كما يعود أحمد جميل للمشاركة في التدريبات مع الفريق».

وأشار إلى القيمة التي سيقدمها اللاعب المنضم من النصر خليفة مبارك إلى شباب الأهلي، وقال: «لاعب شاب لديه خبرات كبيرة، ولم يلعب منذ فترة كبيرة، وتدرب معنا، وأظهر إمكانات عالية، وأتمنى أن يكون إضافة كبيرة لنا ويساعد الفريق في الفترة المقبلة».

أروابارينا:

■ من المهم جداً حصول اللاعبين على الراحة والتغذية بشكل جيد.

■ أحمد خليل في مرحلة الاستشفاء، وسنرى إن أمكن مشاركة ليوناردو.

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نقاط تفصل شباب الأهلي عن أقرب مطارديه في صدارة دوري الخليج العربي.