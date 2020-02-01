المصدر: الامارات اليوم

مدرب

رفض مدرب أحد أندية دوري الخليج العربي الإجابة على سؤال أحد الصحافيين في الجولة الماضية من البطولة، بسبب ارتداء الصحافي (جاكيت) النادي المنافس، إذ استفسر المدرب عن كيفية كشف الصحافي عن انتمائه إلى أحد الأندية بما يتعارض مع عمله.

العنبري

أعلن جمهور من نادي الشارقة عبر تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي عن دعمهم لمدرب الفريق عبدالعزيز العنبري على مواصلة مشواره مع الفريق، وثقتهم الكبيرة في قدراته رغم الهزائم المتتالية التي تعرض لها الفريق في الدوري وآخرها أمام خورفكان.

قرار

استغرب جمهور أحد أندية دوري الخليج العربي التي تنافس في البقاء، قرار استبدال مدرب الفريق للاعبين أجنبيين من ذوي الخبرة، في الوقت الذي كان الفريق بأمس الحاجة إليهما.