«دريان» يحلق بكأس الوثبة للخيول

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حلق الجواد «دريان» لـ«ياس لإدارة سباقات الخيل»، العائدة لسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بلقب الجولة الأولى من كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2000 متر، البالغ جائزته 17 ألف يورو، الذي أقيم أول من أمس، بمضمار باو في فرنسا، ضمن فعاليات النسخة الـ12 لمهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويأتي تنظيم سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

وتنافس على لقب السباق، الذي خصص للخيول في عمر أربع سنوات فما فوق، 10 خيول سبق لها تحقيق انتصارات عدة في أوروبا، واتجهت الترشيحات نحو «دريان» بإشراف دي غوليمين، وبقيادة جوليان أوج، الذي انطلق من البوابة الأولى.

واحتل «دريان» المركز الثاني خلف «جازمة عذبة» المتصدرة، ولكن بعد أول 600 متر تقدم «عون» للصدارة، وكان «دريان» يحتل المركز الرابع حتى الوصول إلى عمق المستقيم قبل أن يقوم فارسه أوج بحثه على بذل مزيد من الجهد.

وأكد «دريان» البالغ من العمر خمس سنوات، والمنحدر من نسل «مهب» والفرس «حبوب»، حسن ترشيحه، حيث جاء فوزه ناجزاً وبسهولة تامة، حيث تفوق بفارق 3.5 أطوال عن «هاجرس» لعماد الدين الحتوشي، وبإشراف إليزابيث بيرنارد، وبقيادة أوليفيه بيلييه.

وقطع البطل مسافة السباق في زمن وقدره 2:12:10 دقيقة، وجاء ثالثاً «جازمة عذبة» لمزرعة عذبة، وبإشراف إليزابيث بيرنارد، وبقيادة جان بيرنارد إيجوم، بفارق عنق عن «ابن غدير» لياس لإدارة السباقات، بإشراف فردريك سانشيز، وبقيادة جوليان كروسجين.

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ألف يورو جائزة الجولة الأولى من كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2000 متر.