«الشارقة للدفاع عن النفس» يدشّن اليوم دورة الكاراتيه الدولية

المصدر: جوني جبور - الشارقة

ينظّم نادي «الشارقة للدفاع عن النفس» في الخامسة عصر اليوم، الدورة الدولية الثالثة للكاراتيه، المقامة بمقر نادي الشارقة للشطرنج، وتمتد لثلاثة أيام، تحت إشراف اتحاد الإمارات للكاراتيه، ومجلس الشارقة الرياضي، وتشهد مشاركة 55 مدرباً ومدربة من داخل الدولة وخارجها. ويحاضر في الدورة الخبير العالمي والمحاضر الدولي في الاتحاد الإسباني أنطونيو أوليفا، وأستاذ التدريب الرياضي وتدريب الكاراتيه ووكيل الدراسات العليا والبحوث بكلية التربية الرياضية في جامعة المنوفية بجمهورية مصر العربية، الدكتور عماد عبدالفتاح السرسي، والمدرب الدولي الدكتور خالد توفيق الشاذلي.

وتتضمن الدورة محاضرات نظرية وتدريبات عملية في الإعداد البدني لممارسي الكاراتيه، من خلال تقنين الأحمال التدريبية، وأخرى في الجانبين التكتيكي والمهاري، إضافة إلى ورشة عمل تتعلق بتأهيل إصابات اللاعبين.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للدفاع عن النفس، أحمد عبدالرحمن العويس، حرص إدارة النادي على الإسهام في تطوير رياضة الكاراتيه، وذلك تماشياً مع توجيهات مجلس الشارقة الرياضي التي تصب في نهاية المطاف في خدمة المنتخبات الوطنية. وقال العويس في تصريحات صحافية: «تأتي الدورة ضمن استراتيجيات النادي التطويرية للمرحلة المقبلة، في ظل الفائدة التي يمكن أن يجنيها المدربون، والتي ستنعكس إيجاباً على اللاعبين في المرحلة المقبلة».