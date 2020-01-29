شباب الأهلي وحتا.. المتصدر مع أضعف هجوم

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يستضيف متصدر ترتيب دوري الخليج العربي شباب الأهلي عند الساعة 17:15 من مساء اليوم، فريق حتا، في اختبار قد يكون سهلاً على الورق للمتصدر، نظراً لفارق النقاط والترتيب والإمكانات، إلا إذا كان لفريق حتا صاحب المركز قبل الأخير رأي آخر في المباراة، خصوصاً أنه يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية قد تفيده في الهروب من دوامة الهبوط، وتحسين وضعه السيئ في جدول الترتيب.

وكان شباب الأهلي قد أنهى الدور الأول بفوز مهم على الشارقة حامل اللقب بنتيجة 3-2 في الجولة الماضية، وفي المقابل تلقى حتا خسارة جديدة أمام الوحدة بهدفين دون مقابل، ويحدوه الأمل في ترجمة العروض الجيدة التي قدمها في الدور الأول إلى نتائج إيجابية في الدور الثاني.

مباراة اليوم تجمع صاحب أقوى خط هجوم في البطولة مع نهاية الدور الأول (شباب الأهلي) برصيد 31 هدفاً، أمام أضعف خط هجوم (حتا) الذي سجل 10 أهداف فقط، كما أن شباب الأهلي استقبل سبعة أهداف فقط، مقابل 23 هدفاً استقبلها حتا في 13 مباراة. كل هذه الأرقام توضح الفارق الكبير بين الفريقين وهو ما جعل مدرب حتا، اليوناني كونتيس، يؤكد خلال المؤتمر الصحافي للمباراة أنه لا يضع نقاط مباراة شباب الأهلي في حساباته نظراً لصعوبة المباراة، إلا أنه في الوقت نفسه سينقل هذا الشعور إلى اللاعبين من أجل اللعب من دون ضغوط من أول المباراة، ما قد يساعد على الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة.

ويهدف شباب الأهلي إلى حسم المباراة والحفاظ على فارق النقاط الثمانية مع أقرب منافسيه قبل خوض البطولات الأخرى المنتظرة خلال الفترة المقبلة مثل دوري أبطال آسيا وكأس رئيس الدولة، والتي ينافس فيها الفريق أيضاً.

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